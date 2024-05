Deuxième nuit propice aux aurores boréales, en pleine tempête solaire

Pour la deuxième nuit consécutive, des curieux du monde entier ont tenté de voir de magnifiques aurores boréales embrasant le ciel samedi, provoquées par une tempête solaire qualifiée d'"historique" et qui devrait perdurer dimanche.

Ce phénomène est causé par des éjections de particules en provenance du Soleil, qui déclenchent des tempêtes géomagnétiques lorsqu'elles atteignent la Terre.

Des conditions liées à une tempête géomagnétique de niveau 5, soit le niveau maximum sur l'échelle utilisée, ont été observées vendredi soir puis de nouveau samedi matin, selon l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA). Une première depuis 20 ans.

Cet événement rare a permis aux habitants de nombreux pays d'observer de superbes aurores boréales dans la nuit de vendredi à samedi, dont les photos illuminées de bleu, d'orange ou de rose ont inondé les réseaux sociaux.

Fichier vidéo "J'ai la sensation de vivre une nuit historique en France (…) C'était vraiment chargé de particules solaires et d'émotions", a écrit Eric Lagadec, astrophysicien à l'Observatoire de Côte d'Azur, sur le réseau social X. Et "puisqu'on me le demande: oui, il y a des chances d'aurores cette nuit encore. Trouvez de bons spots, loin des lumières, avec une vue dégagée vers le nord!"

"Pas sûr que le phénomène se répète cette nuit, c'est beaucoup plus difficile à prévoir que la météo", a lui écrit l'astronaute français Thomas Pesquet. Mais cela "ne coûte rien de regarder le ciel au cas où."

Selon le Centre de prévision de la météo spatiale (SWPC) américain, rattaché à NOAA, des aurores boréales pourraient être de nouveau visibles "sur une large portion des Etats-Unis" dans la nuit de samedi à dimanche.

Peu de perturbations rapportées

Un avis de vigilance à une tempête de niveau 4 ou supérieur est émis pour dimanche, et des conditions de niveau 3 sont possibles jusqu'à lundi, selon le SWPC, qui a qualifié l'épisode d'"historique".

Aurore boréale au nord de San Francisco, le 11 mai 2024 AFP

Alors que les autorités s'étaient inquiétées de possibles conséquences sur les réseaux électriques et de communications, aucune perturbation majeure ne semble pour le moment être observée.

Seules des informations "préliminaires" sur des "irrégularités sur le réseau électrique" ainsi qu'une "dégradation des communications haute fréquence, GPS et possiblement de la navigation satellite" ont été rapportées, selon le SWPC.

Le milliardaire Elon Musk, dont le réseau internet Starlink dispose de milliers de satellites en orbite basse, a assuré sur X que ceux-ci "subissent beaucoup de pression, mais jusqu'à présent ils tiennent".

Aurore boréale au nord de San Francisco le 11 mai 2024 AFP

En ce qui concerne le trafic aérien, l'Agence américaine de l'aviation civile (FAA) avait dit vendredi "ne pas s'attendre à des conséquences importantes", tout en ayant conseillé aux compagnies aériennes et aux pilotes d'"anticiper" les perturbations éventuelles, les tempêtes géomagnétiques pouvant perturber les outils de navigation.

Le centre national pour la météo spatiale chinois a également émis une alerte rouge samedi, avertissant que la tempête solaire devrait se poursuivre tout ce week-end et impacter les communications et les systèmes de navigation, selon l'agence d'Etat Chine Nouvelle.

Des aurores boréales ont été observées dans la moitié nord du pays, a-t-elle rapporté.

Pic d'activité solaire

Aux Etats-Unis, des aurores boréales ont été visibles dans quasiment tout le pays dans la nuit de vendredi à samedi. Elles ont pu être admirées jusqu'aux Bahamas, selon la Nasa.

Une aurore boréale au-dessus du Monument national d'Ecosse à Edimbourg le 10 mai 2024, pendant une tempête solaire "extrême", première de ce niveau depuis 2003 Jacob Anderson/AFP

Des tempêtes solaires puissantes peuvent "pousser les aurores à des latitudes plus au sud", a expliqué l'agence spatiale.

Le Soleil est actuellement proche de son pic d'activité, un cycle qui revient tous les 11 ans.

Des éruptions solaires appelées éjections de masse coronale, qui peuvent mettre plusieurs jours à atteindre la Terre, sont à l'origine de l'événement actuel, créant des aurores boréales lorsqu'elles entrent en contact avec le champ magnétique de la Terre.

La dernière tempête géomagnétique de niveau 5 observée remontait à octobre 2003, un épisode surnommé "les tempêtes d'Halloween".

La plus importante tempête solaire jamais enregistrée est survenue en 1859, selon la Nasa. Aussi connue sous le nom d'événement de Carrington, elle avait très fortement perturbé les communications par télégraphe.