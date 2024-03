Dix nouveaux astronautes à la Nasa, qui cherche déjà les prochains

Dix astronautes de la Nasa et deux des Emirats arabes unis lors de leur cérémonie de remise de diplôme après deux ans d'entraînement, le 5 mars 2024 à Houston, aux Etats-Unis

Après deux ans d'entraînement rigoureux, dix Américains sont officiellement devenus astronautes mardi et pourront à l'avenir être envoyés vers la Lune par la Nasa, qui a annoncé sans attendre l'ouverture des candidatures pour sa prochaine promotion.

Deux citoyens des Emirats arabes unis s'étant entraînés à leurs côtés ont également été officiellement diplômés mardi, lors d'une cérémonie à Houston, au Texas.

Les membres de la nouvelle promotion, baptisée "The flies" -- les mouches, en français --, pourront désormais être affectés à des voyages vers la Station spatiale internationale (ISS) mais aussi vers la Lune, dans le cadre des missions Artémis. Et même pourquoi pas, un jour, vers Mars.

"Vous êtes ici car vous êtes exceptionnels", leur a dit sur scène Jim Free, administrateur associé à la Nasa.

"Vos missions changeront notre compréhension de la Terre et de l'espace", a-t-il ajouté, en les remerciant d'accepter de "risquer leur vie" en s'asseyant un jour tout en haut d'une fusée.

Les dix nouveaux astronautes sont ingénieurs, scientifiques, pilotes ou encore médecin et viennent à la fois de l'armée et du monde civil. Ils avaient été sélectionnés en 2021 sur plus de 12.000 candidats.

Ils ont depuis suivi un entraînement intensif: simulations de sortie spatiale en combinaison dans une immense piscine, pilotage d'avions supersoniques, stages de survie dans le froid, cours de russe et apprentissage du fonctionnement de l'ISS ou de la capsule lunaire Orion.

La nouvelle astronaute de la Nasa Deniz Burnham le 5 mars 2024 à Houston, au Texas AFP

La nouvelle astronaute Chris Birch a partagé au micro quelques souvenirs de cette période. Comme la fois où, après une semaine de stage de survie dans une région reculée de l'Alabama, le groupe s'est retrouvé sans nourriture et a partagé "un dernier sachet de M&Ms", des friandises à la cacahuète.

Elle a remercié les instructeurs, qui ont répondu patiemment à "notre liste sans fin de questions +et si..?+ sur nos combinaisons spatiales".

"Nous sommes prêts", a-t-elle martelé.

"Génération Artémis"

La Nasa a dans le même temps annoncé mardi ouvrir les candidatures pour recruter sa prochaine promotion. Les critères: être Américain, avec un diplôme de master dans une discipline scientifique, technologique ou d'ingénierie, et avoir une expérience professionnelle de trois ans minimum. Ou bien être médecin ou pilote.

Harrison Schmitt, astronaute d'Apollo 17 ayant marché sur la Lune, à Houston le 5 mars 2024 AFP

La période de candidature se terminera le 2 avril.

L'agence spatiale américaine compte désormais 48 astronautes actifs, c'est-à-dire éligibles pour une mission.

Et les besoins sont de plus en plus grands.

"Il y a bien plus d'opportunités aujourd'hui que dans les années 60 et 70 pour des activités dans l'espace", a relevé durant la cérémonie un invité de marque: Harrison Schmitt, astronaute de la mission Apollo 17 ayant marché sur la Lune.

"La Lune nous appelle à nouveau, pour davantage de raisons que par le passé", a-t-il dit, en soulignant la nécessité d'établir des règles internationales sur la gestion des ressources lunaires afin d'éviter les conflits à l'avenir.

Il a également rappelé que les astronautes participant aux futures missions Artémis devront aider à déterminer si l'humain peut s'adapter à une très faible gravité sur le long terme -- "une information importante" pour de futures missions martiennes.

Le programme Artémis de la Nasa vise à établir une présence humaine durable sur la Lune, et à en faire un relais sur la route vers Mars.

La Nasa appelle ainsi ses nouvelles recrues la "génération Artémis".

Reid Wiseman, le commandant de la mission Artémis 2, qui doit décoller en septembre 2025, a également félicité les nouveaux astronautes mardi à Houston. Sa mission, la première habitée du programme, fera le tour de la Lune sans s'y poser.

Avant de suivre ses traces, beaucoup des nouveaux astronautes passeront vraisemblablement d'abord par l'ISS. Ils pourront s'y rendre à bord des capsules de SpaceX actuellement utilisées, ou peut-être bientôt de Boeing (si un vol test prévu en avril réussit).

"Félicitations à la nouvelle promotion d'astronautes de la Nasa!", a écrit SpaceX sur les réseaux sociaux. "Nous avons hâte de bientôt vous faire voler!".