Eaux minérales contaminées: le Sénat lance une mission parlementaire

Le Sénat a annoncé jeudi le lancement d'une mission parlementaire sur les suspicions de contamination des eaux minérales naturelles du groupe Nestlé, pour "faire la lumière sur les défaillances de l'Etat" sur les politiques publiques en matière de contrôle et traitement des eaux en bouteille.

"Des pratiques ont été cachées au grand public malgré l'information du gouvernement et nous pouvons soupçonner ce dernier d'avoir essayé de minimiser les conséquences pour les industriels. Si tout cela est avéré, nous souhaitons le mettre en lumière", a affirmé la sénatrice écologiste de Paris, Antoinette Gühl, nommée rapporteure de cette mission d'information.

La constitution de cette mission "flash", qui rendra ses conclusions d'ici le 15 juillet, fait suite aux révélations par Radio France et Le Monde de l'existence d'une note de l'agence sanitaire Anses, recommandant à l'Etat "une surveillance renforcée" des sites de captage d'eaux du géant suisse Nestlé Waters.

Cette note datant de mi-octobre, dont l'AFP a obtenu une copie, soulève notamment un "niveau de confiance insuffisant" pour assurer "la qualité sanitaire" des eaux minérales, relevant notamment de "multiples constats de contaminations microbiologiques d'origine fécale".

Elle intervient alors qu'une enquête préliminaire pour tromperie est ouverte par le parquet d'Epinal à l'encontre de Nestlé Waters, soupçonné d'avoir eu recours à des traitements illégaux pour purifier ses eaux minérales.

"Alors que beaucoup de Français sont attachés à l'eau en bouteille, quitte à la payer parfois 100 fois plus cher, (...) il y a un problème important d'information du consommateur, de transparence et de finalité de l'action publique", a ajouté Antoinette Gühl en conférence de presse.

Des eaux minérales de différentes marques appartenant au groupe Nestlé, le 21 février 2024 à Paris AFP/Archives

Cette mission "flash" a été validée mercredi par la commission des Affaires économiques du Sénat et pourrait se doter en juillet des pouvoirs très renforcés de commission d'enquête "si nécessaire", a-t-elle précisé.

Le groupe socialiste au Sénat avait également demandé ces derniers jours le lancement d'une commission d'enquête sur le sujet, alors que Nestlé Waters France a assuré à l'AFP que "toutes les eaux minérales naturelles mises sur le marché en France peuvent être consommées en toute sécurité".

En France, Nestlé est propriétaire des marques Vittel, Contrex et Hépar, puisées et embouteillées dans les Vosges, et Perrier dans le Gard.