Espagne: le tir de la fusée Miura-1 reporté à septembre en raison des risques de feux de forêt

Le lancement de la petite fusée espagnole Miura-1, suspendu mi-juin en raison d'un problème techique, a finalement été reporté à septembre en raison du risque qu'il représente en matière de feux de forêt, a annoncé mardi son constructeur.

Le tir inaugural de cette fusée conçue par la start-up espagnole PLD Space doit avoir lieu depuis une base militaire située sur la côte andalouse, dans la province de Huelva (sud-ouest).

Il a été suspendu une première fois le 31 mai en raison de fortes rafales de vent, puis une deuxième fois le 17 juin, en raison d'un problème sur l'un des tuyaux d'alimentation en énergie reliés au lanceur.

Après discussion avec l'Institut national de technique aérospatiale (INTA), il a finalement été décidé de "reporter le lancement au mois de septembre", a indiqué PLD Space dans un communiqué.

Selon la start-up, ce report "est lié à l'obligation de respecter" les règles de "prévention des feux de forêt", dans un contexte de "températures élevées" dans le sud de l'Espagne.

Lundi, un pic à 44,4°C a été enregistré dans la région de Huelva, à l'occasion de la première vague de chaleur de l'été en Espagne. Cette vague de chaleur doit se poursuivre jusqu'à jeudi.

Ces températures élevées, fréquentes à cette époque de l'année en Andalousie, accroissent les risques de feux de forêt, alors que l'Espagne connaît depuis deux ans une sécheresse exceptionnelle.

Le vol inaugural de Miura-1 doit servir de première étape avant le lancement de Miura-5, un mini-lanceur réutilisable censé placer en orbite des satellites de moins de 500 kilos à partir de 2025, selon PLD Space.

En vertu d'un accord officialisé mercredi dernier, cette future fusée décollera du Centre spatial de Kourou, en Guyane française, et non plus de Huelva, selon PLD Space, première entreprise privée européenne à se lancer dans les lanceurs réutilisables de satellites.