Flambée des cas de rougeole dans le monde en 2023

Une fillette reçoit une dose de vaccin contre la rougeole et la rubéoldans un centre de santé communautaire dans le quartier de Lidice à Caracas, au Venezuela, le 17 août 2022

Le nombre des cas de rougeole, une maladie très contagieuse, a bondi de 20% dans le monde en 2023 à cause d'inquiétantes carences dans la couverture vaccinale, selon une étude parue jeudi.

Quelque 10,3 millions de cas ont été recensés l'an dernier sur la planète et 107.500 personnes sont mortes - surtout des enfants de moins de cinq ans.

"Une couverture vaccinale inadéquate à l'échelle mondiale est à l'origine de cette augmentation" de 20% du nombre des cas, soulignent les auteurs de cette étude réalisée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC).

Une couverture d'au moins 95% avec deux doses du vaccin contre la rougeole et la rubéole est nécessaire pour éviter les épidémies.

Mais seuls 83% des enfants dans le monde ont reçu leur première dose dans le cadre des campagnes de vaccination de routine en 2023. C'est-à-dire le même niveau qu'en 2022 mais moins que les 86% d'avant la pandémie de Covid-19.

Seuls 74% ont reçu leur seconde dose l'année dernière, selon l'étude.

Les auteurs ont recensé des épidémies de rougeole importantes dans 57 pays en 2023 - sur tous les continents sauf l'Amérique et la moitié en Afrique -, contre 36 un an plus tôt.

Le virus, qui peut provoquer des éruptions cutanées, de la fièvre et des symptômes pseudo-grippaux mais aussi des complications particulièrement graves chez les jeunes enfants, a heureusement fait moins de morts en 2023 (-8%).

Les auteurs expliquent principalement cette tendance par le fait que l'augmentation du nombre des cas s'est produite dans des pays où les enfants atteints de rougeole étaient moins susceptibles de mourir grâce à un meilleur état nutritionnel et à un meilleur accès aux services de santé.

L'OMS et les CDC craignent que l'objectif consistant à éradiquer la rougeole d'ici à 2030 ne soit "menacé".

"Le vaccin contre la rougeole a sauvé plus de vies que tout autre vaccin au cours des 50 dernières années", a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Pour sauver encore plus de vies et empêcher ce virus mortel de nuire aux plus vulnérables, nous devons investir dans la vaccination de chaque personne, quel que soit l'endroit où elle vit", a-t-il insisté, cité dans un communiqué.

OMS et CDC appellent à redoubler d'efforts pour que tous les enfants reçoivent deux doses de vaccin, en particulier en Afrique et dans l'est du bassin méditerranéen, ainsi que dans les zones de conflit.