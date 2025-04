Flambées de rougeole: il faut faire plus partout, selon l'OMS

L'Organisation mondiale de la santé a appelé jeudi à faire plus pour lutter contre les flambées de rougeole dans 58 pays du monde, y compris aux Etats-Unis où deux enfants sont morts, et rappelé que le vaccin était sûr et efficace.

"Quel que soit le pays, tant qu'une épidémie est en cours, il n'en fait pas assez. On ne peut dire qu'on en a fait assez que quand l'épidémie a pris fin", a souligné la docteure Kate O'Brien, responsable du département vaccination et vaccins à l'OMS lors d'un point de presse à Genève.

Elle n'a pas repris à son compte les critiques contre l'administration Trump et surtout son ministre de la santé, Robert Kennedy Jr, vaccinosceptique assumé et militant.

Il est accusé de ne pas en faire assez contre la flambée de rougeole qui a son épicentre au Texas avec des centaines de cas et se répand dans plusieurs autres Etats américains.

RFK Jr n'a que récemment reconnu l’efficacité du vaccin.

Une dose de vaccin contre la rougeole dans un centre de santé à Lubbock, le 27 février 2025 au Texas AFP

"Je rappelle simplement que la rougeole est l'un des virus les plus infectieux, et donc la rougeole n'importe où est, en fait, la rougeole partout", a lancé la responsable, soulignant que c'était aussi un virus qui pouvait être mortel et rendre très malade.

S'il se répand aujourd'hui aux Etats-Unis et ailleurs c'est parce que le taux de vaccination n'est pas suffisant.

"Ce qui est clair, c'est que les Etats-Unis travaillent à contrôler l'épidémie et à l'arrêter", a affirmé la responsable, ajoutant que "la chose la plus importante, et je pense que cela a été clairement déclaré par de nombreuses personnes, y compris le ministre, est que le vaccin contre la rougeole est l'intervention la plus importante pour arrêter cette épidémie".

L'interruption de l'immunisation contre la variole pendant la pandémie de Covid-19 a eu un impact majeur.

Une soignante administre une dose de vaccin contre la rougeole dans un hôpital à Temara, le 27 février 2025 au Maroc AFP/Archives

"Il y a donc 58 pays qui ont non seulement des flambées, mais ce que nous catégorisons comme des flambées importantes et perturbatrices au cours des douze derniers mois, ce qui représente une augmentation substantielle", souligne la scientifique.

"Donc, il ne s'agit pas seulement d'un seul pays, mais d'une action nécessaire de la part de nombreux pays pour vraiment s'attaquer à la rougeole, arrêter les flambées de rougeole et continuer à progresser vers l'élimination, ce à quoi tous les Etats se sont engagés", insiste t-elle.

Et elle a rappelé que "le vaccin contre la rougeole est un vaccin incroyablement sûr, et incroyablement efficace. Deux doses de vaccin contre la rougeole confèrent plus de 95% d'efficacité et une seule dose confère plus de 90% d'efficacité".