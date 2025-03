France: plus de 3.700 décès liés à la chaleur pendant l'été 2024

En France, la chaleur a tué plus de 3.700 personnes, dont les trois quarts âgées de 75 ans et plus, pendant l'été 2024, le huitième été le plus chaud depuis 1900, a annoncé mardi l'agence de santé publique.

L'estimation 2024 des décès liés à la chaleur - qui s'établit précisément à 3.711 décès - concerne tout l'été, du 1er juin au 15 septembre, et pas seulement les épisodes de canicule stricto sensu, précise dans un communiqué Santé publique France.

Plus chauds d'un point de vue météorologique, les deux étés précédents avaient tué davantage: 5.167 décès liés à la chaleur avaient été enregistrés en 2023, année marquée par des épisodes de canicule plus tardifs que la normale, et 10.420 en 2022, où le Covid-19 avait pu augmenter la vulnérabilité de certaines personnes.

"Depuis 2015, dans la continuité liée au changement climatique, nous avons maintenant des étés très chauds, marqués par des canicules, avec des expositions à la chaleur sur tout le territoire", explique à l'AFP Guillaume Boulanger, chercheur à Santé publique France.

Au plan géographique, "si la façade atlantique et l'Ile-de-France ont été en partie épargnées, le quart sud-est du pays a été à nouveau très exposé à des phénomènes de chaleur", observe M. Boulanger.

La principale canicule, du 28 juillet au 14 août avec deux pics d'intensité successifs, a concerné 40% de la population en touchant la Corse et 43 départements dans le sud-est de la métropole. Les Pyrénées-Orientales avaient déjà été frappées par une canicule, du 23 au 25 juillet.

Les Alpes-Maritimes et les Pyrénées-Orientales sont les deux départements qui ont connu le plus de jours de canicule, respectivement 14 et 13 jours.

Les personnes âgées de 75 ans et plus, au "système de régulation de transpiration moins fonctionnel", représentent les trois quarts de décès de l'été 2024.