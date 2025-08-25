GPA: une idée "totalement contraire" à la "dignité des femmes", selon Aurore Bergé

Le
25 Aoû. 2025 à 10h38 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
La ministre de l'Egalité entre les femmes et les hommes Aurore Bergé à la sortie du Conseil des ministres à l'Elysée, le 2 juillet 2025 à Paris

La ministre de l'Egalité entre les femmes et les hommes Aurore Bergé à la sortie du Conseil des ministres à l'Elysée, le 2 juillet 2025 à Paris

AFP/Archives
Ludovic MARIN
Partager 2 minutes de lecture

La ministre de l'Egalité entre les femmes et les hommes Aurore Bergé a jugé lundi que la GPA (gestation pour autrui), dont Gabriel Attal veut débattre de la légalisation, est "totalement contraire" à "la dignité des femmes", sur Europe1/CNews.

"Je ne nie pas le désir puissant d'enfant qui peut exister. (...) Je peux totalement comprendre la douleur de celles et ceux qui n'arrivent pas à être parents", a expliqué la ministre invitée à réagir à la proposition du secrétaire général du parti Renaissance qui souhaite aboutir à une GPA présentée comme "éthique".

Mais Mme Bergé "ne souhaite pas que pour répondre à ce désir d'enfant sincère qui peut exister, on mette en balance la question du corps des femmes et de la dignité humaine".

Le président des députés macronistes Gabriel Attal souhaite mettre la légalisation de la GPA au débat interne du parti Renaissance, dans le cadre d'une convention thématique qui fera l'objet d'un vote des adhérents.

La GPA est la pratique consistant à une femme, désignée généralement sous le nom de "mère porteuse", de porter un enfant pour le compte d’un couple de parents d'intention, à qui il sera remis après la naissance.

Le président Emmanuel Macron avait dit l'an dernier ne pas être favorable à la GPA, qui n'est selon lui "pas compatible avec la dignité des femmes" et constitue "une forme de marchandisation de leur corps".

Science
FRANCE

Dans le même thème - Science

Le vaccin contre le chikungunya du laboratoire franco-autrichien Valneva, le 21 mars 2025 à Saint-Denis de la Réunion
Science

Chikungunya: le vaccin de Valneva suspendu aux Etats-Unis après de nouveaux effets indésirables

La mégafusée Starship de SpaceX sur la rampe de lancement de Starbase, au Texas, le 24 août 2025
Science

SpaceX annule un vol test de Starship, nouveau revers pour la mégafusée du milliardaire Musk

Cette photo fournie par Smartbox Assistive Technology montre Sarah Ezekiel et son fils Eric chez eux à Hendon, au nord de Londres, le 16 août 2025.
Science

Une Britannique atteinte d'une maladie neurodégénérative retrouve sa voix grâce à l'IA

48.85341, 2.34121

À la une

International

Gaza: 15 morts dont 5 journalistes dans des frappes israéliennes sur un hôpital de Khan Younès

International

"Flambée de l'antisémitisme en France": l'ambassadeur américain à Paris convoqué après ses critiques sur Macron

Afrique

Présidentielle en Côte d'Ivoire : Tidjane Thiam dépose sa candidature malgré sa radiation des listes électorales

International

Plusieurs blessés et des morts après des bombardements de l'armée israélienne sur des sites rebelles houthis au Yémen

International

Cisjordanie: des centaines d'oliviers déracinés après "une grave fusillade" contre des colons israéliens

International

Russie: le chercheur français Vinatier devant le tribunal pour des accusations d'"espionnage"

International

Vietnam: le typhon Kajiki a touché terre, des dizaines de milliers d'évacuations

International

États-Unis : Kilmar Abrego García, symbole des contradictions politiques

International

"Plus d'un million de personnes en situation d'urgence": pourquoi l'ONU reconnaît désormais l'état de famine dans la bande de Gaza

International

Royaume-Uni : l'extrême-droite organise des manifestations contre les demandeurs d'asile