Grippe: l'épidémie ralentit mais reste vive

L'épidémie de grippe, particulièrement virulente cette saison, a ralenti pour la deuxième semaine de suite en France mais la maladie reste très présente et continue notamment à envoyer de nombreux enfants à l'hôpital, a annoncé mercredi l'agence de santé publique.

"Dans l'Hexagone, malgré une diminution des indicateurs dans toutes les classes d'âge, l'activité grippale (...) restait élevée" la semaine dernière, selon un bilan hebdomadaire de Santé publique France.

Ce bilan, clos au dimanche 9 février, témoigne d'un recul des consultations médicales comme des hospitalisations liées à la grippe et aux syndromes grippaux.

L'épidémie se montre particulièrement virulente depuis le début de l'hiver, avec une mortalité importante chez les plus âgés et un nombre exceptionnellement élevé d'enfants hospitalisés.

A ce titre, le niveau d'hospitalisation reste "très élevé" chez les moins de quinze ans, selon Santé publique France, alors qu'il n'est désormais plus que "modéré" dans les autres tranches d'âge.

Ce sont cependant les adultes, essentiellement des seniors, qui enregistrent toujours une mortalité élevée.

"La part des décès avec une mention de grippe parmi l'ensemble des décès certifiés électroniquement diminu(e) mais demeur(e) à un niveau très élevé pour la grippe", avec 5,5% la semaine du 3 au 9 février, contre 6,4% la semaine précédente, selon l'agence de santé publique.

Plus de neuf décès sur dix concernaient des personnes de 65 ans et plus.

L'ensemble de la métropole reste frappé par l'épidémie, ainsi qu'en Outre-mer, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et Mayotte.

Plusieurs facteurs se combinent cette année pour rendre l'épidémie de grippe particulièrement virulente: trois souches du virus circulent simultanément, et le vaccin semble peu efficace, en particulier chez les plus de 65 ans.

Selon de nouvelles données préliminaires, le vaccin n'est efficace qu'à 27% chez les plus de 65 ans.

Dans ce contexte, "l'adoption systématique des gestes barrières au sein de la population générale reste primordiale pour contribuer à limiter la circulation des virus respiratoires", rappelle l'agence, évoquant le lavage systématique des mains et le port du masque en cas de symptômes, ainsi que l'aération des pièces.

Pour ce qui est des autres épidémies, la bronchiolite, qui frappe surtout les bébés, disparaît peu à peu - seule la Corse restant en situation épidémique en métropole - et le Covid circule peu.