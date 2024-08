GSK gagne une nouvelle procédure judiciaire liée au Zantac

Le géant pharmaceutique britannique GSK a obtenu une nouvelle victoire judiciaire dans l'une des nombreuses procédures intentées contre lui aux Etats-Unis par des particuliers qui accusent son médicament Zantac d'avoir provoqué chez eux un cancer.

"Le tribunal de l'Etat de Floride a statué en faveur de GSK et d'autres entités qui étaient poursuivies", d'après un communiqué publié vendredi sur le site de la bourse de Londres.

Début août le groupe avait fait état d'une autre décision favorable d'un jury dans l'Illinois (nord des Etats-Unis) dans une autre affaire liée au Zantac.

Début juin en revanche, GSK avait dévissé de près de 10% après une décision d'un tribunal américain ouvrant la voie à des procès sur le Zantac, accusé par des patients d'avoir contribué à leur cancer, et le groupe a fait appel.

La ranitidine, mieux connue sous son nom commercial Zantac, utilisée contre les brûlures d'estomac et autrefois en vente libre aux Etats-Unis et au Canada, a été fabriquée et commercialisée par plusieurs laboratoires dont GSK et le français Sanofi avant d'être retirée en 2019.

Des recours collectifs et des actions en justice pour dommages corporels ont été intentés devant les tribunaux américains après que l'agence américaine du médicament (FDA) a alerté en 2019 que certains médicaments à base de ranitidine, dont le Zantac en vente libre, contenaient de faibles niveaux d'un contaminant environnemental (NDMA) considéré comme "cancérigène probable".

GSK affirme que les preuves scientifiques montrent qu'il n'y a pas de risque accru de cancer associé à ce médicament et assure qu'il "continuera à se défendre vigoureusement" contre toutes les accusations.

GSK avait obtenu en décembre 2022 une victoire juridique aux Etats-Unis qui recouvrait plusieurs Etats, et a annoncé depuis plusieurs accords amiables pour éviter des procès.

Mais le laboratoire avait toutefois reconnu en début d'année que les contentieux liés au Zantac continuaient de peser sur les perspectives de résultats du groupe.

L'action GSK reculait de 0,19% à 1.593,00 pence à la bourse de Londres vers 10H35 GMT dans un marché en nette baisse.