Il n'existe pas une espèce unique de girafes mais quatre

21 Aoû. 2025 à 08h00 (TU)
AFP
Une girafe dans une réserve près de Winhoek, en Namibie, le 15 mai 2015

Il n'existe pas une espèce unique de girafe mais quatre, selon une nouvelle classification dévoilée jeudi par l'Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN), qui doit permettre une meilleure protection de cet animal classé comme vulnérable.

Initialement assimilée à un cervidé, la girafe a gagné un genre qui lui est propre à la fin 18e siècle: Giraffa giraffa, rappelle le groupe de spécialistes de la girafe et de l'okapi de l'IUCN dans son rapport.

Celui-ci précise les diverses classifications attribuées depuis à cet animal exclusivement africain, en utilisant des éléments de morphologie, de génétique et d'environnement.

Historiquement considérée comme une seule espèce incluant neuf sous-espèces, la girafe est constituée en fait de quatre espèces selon le groupe de l'IUCN. Avec la girafe septentrionale (Giraffa camelopardis), la girafe réticulée (G. reticulata), la girafe Masai (G. tippelkirschi) et la girafe australe (G. giraffa).

Une distinction permettant une "compréhension plus nuancée des menaces et opportunités de conservation concernant ces différentes espèces dans les régions diverses qu'elles habitent en Afrique", selon un communiqué.

L'IUCN a classé depuis 2016 la girafe dans la catégorie "vulnérable" sur sa Liste rouge des espèces menacées. Alors qu'elle n'était encore qu'une "préoccupation mineure" dans sa précédente évaluation remontant à 2010.

À l'échelle du continent, le nombre de girafes a diminué de quelque 40% entre 1985 et 2015, pour atteindre environ 98.000 individus, selon l'IUCN, qui a identifié toutefois des dynamiques régionales distinctes.

Si des hausses remarquables ont été enregistrées en Afrique australe, des régressions sérieuses ont été enregistrées en Afrique de l'Est et Centrale, soulignait l'IUCN en 2019.

La nouvelle classification conserve sept des neuf sous espèces initiales, distribuées entre trois espèces. Comme la girafe nubienne qui dépend de Giraffa camelopardis, ou l'angolaise qui dépend de Giraffa giraffa.

