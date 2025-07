La canicule atteint son pic, Paris et une partie de la France suffoquent

Paris et sa banlieue étouffent comme une grande partie de la France pour cette journée de mardi, pic d'une canicule précoce et exceptionnelle par sa durée, poussant les autorités à prendre des mesures pour protéger les plus vulnérables.

En début de soirée, le soleil reste brûlant et le mercure atteignait encore 39°C vers 18H00, dans la capitale, selon Météo-France.

Rémi, croisé dans le quartier de Belleville dans l'est parisien, ne prévoit de sortir que pour aller chercher sa fille. "Je suis en télétravail et avec la chaleur, c'est plus difficile que d'habitude, mais au moins, je n'ai pas à me déplacer ni à prendre les transports", explique le trentenaire, qui préfère ne pas donner son nom, casquette sur la tête.

Fichier vidéo Mais la canicule n'a pas touché que la région parisienne. Le thermomètre est ainsi monté jusqu'à 41,4°C à Cadenet (Vaucluse)), 41,2°C à Chateaumeillant (Cher) ou encore 40,3°C à Nîmes-Garons (Gard) et Castelnaudry (Aude), a détaillé Météo-France mardi soir.

"Des mesures ont été activées dès ce matin pour la protection des travailleurs et notamment adapter les horaires, suspendre les tâches pénibles, aménager les postes de travail", a assuré François Bayrou depuis le Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises.

Des restrictions de circulation ont été mises en place dans l'agglomération parisienne. Même la tour Eiffel est à la peine: le sommet des 330 mètres de fer puddlé restera fermé au public jusqu'à mercredi inclus.

Parcs ouverts la nuit, assistance renforcée des personnes vulnérables, horaires de piscine étendus: la ville de Paris a activé le niveau 4, le plus élevé, de son plan canicule.

Organismes éprouvés

"Les fortes chaleurs frappent d’abord les plus fragiles: nos aînés, nos enfants, les personnes plus vulnérables ou isolées. Soyons attentifs à nos proches, à nos voisins, à nos collègues", a tweeté le président Emmanuel Macron AFP

Paris et quinze autres départements sont en vigilance rouge depuis midi, dont les départements d'Île-de-France, mais aussi ceux de la région Centre-Val de Loire (sauf l'Eure-et-Loir) ainsi que l'Aube, l'Yonne et la Vienne.

Météo-France prévoit un pic caniculaire "très fort" dans le bassin parisien avec une chaleur "particulièrement éprouvante".

La ville de Melun (Seine-et-Marne) a fermé tous les établissements publics accueillant des enfants. Au niveau national, près de 1.900 établissements scolaires, soit 3% du total, font l'objet d'une fermeture partielle ou totale mardi, selon le ministère de l'Education.

Graphique expliquant le fonctionnement du "dôme de chaleur", qui entraîne des vagues de chaleur AFP

Cette série de jours et nuits de chaleur promet d'éprouver les organismes.

A Bordeaux, Jo, un SDF de 55 ans rue Sainte-Catherine, qui n'a pas souhaité donner son identité, dit "souffrir énormément". Le bitume dans cette ville très minérale est plus chaud encore. Il explique "attendre que ça passe et espérer ne pas faire de malaise".

"Malaises"

Les services d'urgence sont sur le pont.

Pierre-Marie Tardieux, chef des urgences au CHU de Nice, estime recevoir "environ 30% de personnes âgées, mais aussi des travailleurs du bâtiment, des sportifs, des gens jeunes qui ont eu des coups de chaud" ainsi que "beaucoup de personnes qui vivent dans la rue".

Fichier vidéo Sur les passages aux urgences, "pour l'instant, nous n'avons pas de remontées significatives, mais nous savons qu'il existe un décalage de quelques jours", a rappelé le ministre de la Santé.

"Avec la canicule, on va sûrement être à plus 30%, plus 40% d'appels par rapport à la normale", a indiqué à l'AFP le Pr Frédéric Adnet, chef de service du Samu de Paris, notant une augmentation du nombre d'appels "essentiellement liés à des malaises, mais pour l'instant pas trop de malaises graves, pas beaucoup d'hyperthermie, une pathologie extrêmement grave".

Un homme se rafraichit pendant une vague de chaleur à Paris, au Trocadéro, face à la tour Eiffel, le 1er juillet 2025 AFP

Cette vague de chaleur, qui concerne aussi tout le sud de l'Europe, est la 50e recensée depuis 1947 et la 33e au XXIe siècle.

"Cet événement est inhabituel car il est extrême, très tôt dans la saison estivale et que le changement climatique l'a très certainement aggravé", analyse pour l'AFP Samantha Burgess, climatologue pour l'observatoire européen Copernicus.

"Le changement climatique créé une nouvelle norme", prévient cette scientifique, rendant les canicules plus fréquentes, même en juin et en septembre.

Mardi, l'Angleterre et l'Espagne ont annoncé que le mois de juin 2025 est le plus chaud jamais enregistré.

La cause de cette vague de chaleur, qui concerne tout le sud de l'Europe, est un dôme de chaleur: un large et puissant anticyclone forme une sorte de couvercle qui bloque l'air en basses couches, empêchant l'entrée de perturbations tout en le réchauffant progressivement.

