La directrice de la principale agence sanitaire américaine limogée par Trump

Susan Monarez, directrice des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), limogée par l'administration Trump, à Washington, aux Etats-Unis, le 25 juin

La Maison Blanche a confirmé mercredi le renvoi de la directrice de la principale agence sanitaire des Etats-Unis, dernier rebondissement dans un bras de fer entre cette scientifique et le ministre de la Santé vaccinosceptique de Donald Trump.

Le drame en trois actes qui a agité la presse américaine a commencé par l'annonce mercredi de ce départ par le ministère de la Santé.

Mais Susan Monarez, en poste depuis moins d'un mois à la tête des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), a rapidement démenti et accusé le ministre de chercher à l'écarter pour poursuivre une politique "mettant en danger la vie de millions d'Américains".

"Susan Monarez n'est pas en accord avec le programme du président", a déclaré Kush Desai, porte-parole de la Maison Blanche, dans un communiqué transmis à l'AFP. "Susan Monarez ayant refusé de démissionner malgré avoir informé le ministère de la Santé de son intention de le faire, la Maison Blanche a renvoyé Mme Monarez de son poste".

Pressions

La responsable "n'a ni démissionné ni reçu de notification de la Maison Blanche indiquant qu'elle ait été licenciée", avaient fait savoir plus tôt ses avocats dans un communiqué transmis à l'AFP.

Le ministre américain de la Santé Robert Kennedy Jr. s'exprime lors d'une réunion à la Maison Blanche, à Washington DC, le 26 août 2025 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

"En tant que personne intègre et dévouée à la science, elle ne démissionnera pas", avaient-ils ajouté, accusant le ministre de la Santé Robert Kennedy Jr., contesté pour ses positions antivaccins, "d'instrumentaliser la santé publique à des fins politiques".

Toujours selon eux, le ministre aurait tenté d'écarter Mme Monarez après qu'elle "a refusé de valider des directives non scientifiques et dangereuses et de licencier des experts".

Quelques heures auparavant, le ministère de la Santé avait annoncé que Mme Monarez "n'était plus directrice" des CDC dans un court message sur X. "Nous la remercions pour son service dévoué envers le peuple américain", avait-il ajouté.

La nouvelle, rapportée dans un premier temps par le Washington Post, survient en pleine refonte de la politique vaccinale américaine, sur l'impulsion de RFK Jr.

"Trop c'est trop", a réagi un haut fonctionnaire des CDC, Demetre Daskalakis, sur X. Dans un long message, ce dernier a annoncé démissionner, dénonçant les pressions de la nouvelle administration américaine pour "générer des politiques et des documents ne reflétant pas la réalité scientifique".

Selon des médias américains, d'autres hauts responsables de l'agence ont fait de même.

Attaque armée

Depuis son entrée en fonctions, Robert Kennedy Jr. a amorcé une profonde refonte des agences sanitaires américaines et de la politique vaccinale du pays, limogeant des experts réputés, restreignant l'accès aux vaccins contre le Covid-19 ou coupant des fonds au développement de nouveaux vaccins.

Des mesures souvent prises à l'encontre du consensus scientifique et fustigées par des experts extérieurs.

Susan Monarez avait été confirmée fin juillet par le Sénat américain à la tête des CDC, une des agences sanitaires que chapeaute le ministère de la Santé.

Le départ précipité de Mme Monarez survient en pleine crise aux CDC, l'agence ayant été la cible début août d'une attaque armée par un homme vivement opposé au vaccin contre le Covid-19 AFP

Sa nomination était en réalité un second choix, la Maison Blanche ayant dû renoncer en mars à son premier candidat, David Weldon, un ex-élu et médecin connu pour ses positions vaccinosceptiques, par crainte qu'il ne lui manque les voix nécessaires au Congrès.

Le départ précipité de Mme Monarez survient en pleine crise aux CDC, l'agence ayant été la cible début août d'une attaque armée par un homme vivement opposé au vaccin contre le Covid-19.

Des centaines d'employés et d'anciens salariés des agences sanitaires avaient signé dans la foulée une lettre ouverte accusant RFK Jr. de les mettre en danger en propageant de fausses informations, notamment sur les vaccins.