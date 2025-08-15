La première compétition mondiale de robots humanoïdes commence en Chine

Le
15 Aoû. 2025 à 06h50 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Des robots s'affrontent sur un 100 mètres durant la cérémonie d'ouverture de la première compétition mondiale de robots humanoïdes à Pékin, le 14 août 2025

Des robots s'affrontent sur un 100 mètres durant la cérémonie d'ouverture de la première compétition mondiale de robots humanoïdes à Pékin, le 14 août 2025

AFP
ADEK BERRY
Des centaines d'androïdes ont enchaîné chutes saccadées et montées en puissance lors de la toute première compétition mondiale de robots humanoïdes qui a commencé vendredi à Pékin, lors d'affrontements allant du 100 mètres haies au kung-fu.

Les Jeux mondiaux de robots humanoïdes, la première compétition mondiale à impliquer des robots qui ressemblent à des humains, ont lieu à l'anneau national de patinage de vitesse de la capitale chinoise, construit spécifiquement pour les jeux Olympiques d'hiver de 2022.

Les jeux qui impliquent plus de 500 robots issus de 16 pays incluent aussi bien des sports traditionnels comme des disciplines de l'athlétisme et le basket-ball, que des tâches particulières comme la catégorisation de médicaments ou le nettoyage.

"Je pense que d'ici 10 ans environ, les robots seront essentiellement au même niveau que les humains", a déclaré avec enthousiasme Chen Ruiyuan, un spectateur de 18 ans, à l'AFP.

Mais les athlètes humains n'ont pas encore de raison de trembler face à cette concurrence nouvelle.

Lors de l'un des premiers événements vendredi matin, un match de football à cinq, 10 robots à taille d'enfants se sont lourdement déplacés sur le terrain, se retrouvant souvent coincés dans une mêlée ou tombant en masse.

Cependant, lors d'une course de 1.500 mètres, les humanoïdes de l'entreprise nationale Unitree ont foulé la piste à un rythme impressionnant, distançant facilement leurs rivaux.

Deux robots s'affrontent lors de la première compétition mondiale de robots humanoïdes à Pékin, le 15 août 2025

Deux robots s'affrontent lors de la première compétition mondiale de robots humanoïdes à Pékin, le 15 août 2025

AFP
ADEK BERRY

Le robot le plus rapide observé par l'AFP a toutefois terminé en 6:29:37, bien loin du record mondial masculin humain de 3:26:00.

Le gouvernement chinois a placé les humanoïdes au "centre de sa stratégie nationale", a écrit la Fédération Internationale de Robotique dans un article jeudi.

En mars, Pékin a annoncé des plans d'investissements massifs dans les startups technologiques, y compris celles dans la robotique et l'IA.

Le pays est déjà le plus grand marché mondial pour les robots industriels, selon les statistiques officielles, et en avril, Pékin a organisé ce que les organisateurs ont qualifié de premier semi-marathon de robots humanoïdes au monde.

Science
CHINE

