La première trace d'écriture au Danemark retrouvée sur un couteau

Photo non datée diffusée le 23 janvier 2024 par le Musée Odense, d'un petit couteau portant une inscription runique de près de 2.000 ans, à Odense, dans l'est du Danemark

Des archéologues ont découvert au Danemark un petit couteau portant une inscription runique de près de 2.000 ans, la plus vieille trace d'écriture du pays, a annoncé mardi le musée d'Odense (centre).

"Le couteau en soi n'est pas remarquable mais sur la lame, il y a cinq runes, ce qui est déjà extraordinaire mais l'âge des runes l'est encore plus car ce sont les plus vieilles du Danemark", a expliqué à l'AFP l'archéologue Jakob Bonde, auteur de la découverte. "Nous n'avons pas de trace d'écriture avant cela".

Daté d'environ 150 après Jésus-Christ, ce couteau a été trouvé dans une tombe d'un petit cimetière à l'est d'Odense. Ses cinq lettres forment le mot "hirila" qui signifie en proto-norois, la langue parlée alors dans la région, "petite épée".

"C'est un message du passé", a ajouté M. Bonde. "Cela nous donne l'opportunité de mieux étudier comment le plus vieux langage connu en Scandinavie s'est développé (...) comment les gens interagissaient".

"En appelant son petit couteau +petite épée+, son propriétaire voulait peut-être montrer qu'il était un guerrier ou voulait en être un", a-t-il avancé.

Les premières traces de peuplement dans l'actuel Danemark remontent à l'âge de pierre, environ 4.000 ans avant Jésus-Christ, mais avant l'âge de fer romain (0 à 400 après Jésus-Christ) il n'existe aucun témoignage de recours à l'écriture.

Un petit peigne en os découvert en 1865 avec une inscription runique remonte à peu près à la même période que le couteau, a relevé M. Bonde.

Lors des débuts de l'écriture en Scandinavie, "c'était seulement de petites inscriptions principalement sur des objets", a-t-il dit. "Nous n'avons pas de livres par exemple ni d'inscriptions plus importantes".

Erigées au Xe siècle, les pierres runiques de Jelling possèdent de plus longues inscriptions.

Elles honorent les parents du roi Harald à la Dent Bleue, Gorm et Thyra, et offrent un aperçu des réalisations de ce roi viking qui a introduit le christianisme au Danemark.