La sonde spatiale RAMSES ira à la rencontre d'un astéroïde frôlant la Terre

Image obtenue par la NASA, le 11 janvier 2013, montrant l'astéroïde Apophis capturé par l'instrument Photodetecting Array Camera and Spectrometer à bord de l'observatoire spatial Herschel de l'Agence spatiale européenne les 5 et 6 janvier 2013. L'image montre l'astéroïde Apophis dans trois longueurs d'onde: 70, 100 et 160 microns