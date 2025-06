La Voie Lactée pourrait finalement échapper à une collision avec Andromède

La Voie Lactée pourrait finalement échapper à une collision avec Andromède dans plusieurs milliards d'années, selon de nouvelles simulations publiées lundi, donnant à notre galaxie une chance sur deux d'éviter un tel choc.

La Voie Lactée et l'immense galaxie d'Andromède foncent l'une vers l'autre à 100 kilomètres par seconde et les scientifiques estiment depuis longtemps qu'elles devraient entrer en collision dans environ 4,5 milliards d'années. Un scénario qui n'augure rien de bon pour notre coin de l'Univers.

De précédentes recherches ont suggéré que le Soleil - et notre Terre - pourraient se retrouver au centre de cette future galaxie fusionnée et être aspirés dans un trou noir supermassif. Ou qu'au contraire le Soleil serait expulsé vers le vide intergalactique.

Mais "les proclamations sur la fin imminente de notre galaxie semblent très exagérées", selon une nouvelle étude publiée lundi dans Nature Astronomy.

Selon l'équipe internationale d'astrophysiciens qui l'a dirigée, la probabilité d'une collision entre les deux galaxies ne serait que d'environ 50% au cours des dix prochains milliards d'années.

"C'est essentiellement un pile ou face", résume à l'AFP Till Sawala de l'Université d'Helsinki, auteur principal de l'étude.

Les scientifiques ont réalisé plus de 100.000 simulations informatiques, en utilisant de nouvelles données recueillies par des télescopes spatiaux.

Destin ouvert

Une collision frontale des deux galaxies au cours des cinq prochains milliards d'années est "extrêmement improbable", indique M. Sawala.

Le scénario le plus probable serait que la Voie Lactée et Andromède se frôlent, à environ 500.000 années-lumière, sans entrer en collision immédiate.

Image du centre de la Voie Lactée publiée par la Nasa le 9 octobre 2019 NASA/AFP/Archives

Dans environ la moitié des simulations, la matière noire finirait par les attirer irrémédiablement l'une vers l'autre, les entraînant dans une collision cataclysmique. Mais cela ne se produirait que dans huit milliard d'années, bien après la mort de notre Soleil.

"Il se peut donc que notre galaxie finisse par être détruite. Mais il est aussi possible que la Voie Lactée et Andromède orbitent l'une autour de l'autre pendant des dizaines de milliards d'années. On ne peut pas encore le dire", estime M. Sawala.

"Le destin de notre galaxie est encore complètement ouvert", résument les auteurs de l'étude.

Ils soulignent que leurs résultats ne remettent pas en cause les calculs antérieurs, mais qu'ils s'appuient sur de nouvelles observations et tiennent compte de l'influence de galaxies satellites supplémentaires.

De nouvelles données en provenance de Hubble et du télescope spatial Gaia, qui vient d'achever sa mission, pourraient permettre aux astrophysiciens d'avoir une réponse définitive d'ici dix ans, estime M. Sawala.

Au fond, pourquoi se soucier de la question alors que l'augmentation de la chaleur du Soleil rendra la Terre inhabitable bien auparavant - dans environ un milliard d'années?

"Il est possible d'être attaché émotionnellement" à ce qui se passera après nous, estime M. Sawala. "Je préfèrerais que la Voie Lactée n'entre pas en collision avec Andromède, même si cela n'a absolument aucune incidence sur ma vie - ni sur celle de mes arrière-arrière petits-enfants".