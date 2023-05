L'amfAR lève près de 16 millions d'euros pour la recherche contre le sida

Une nouvelle Aston Martin, un portrait du père de Robert de Niro: l'amfAR, fondation américaine contre le sida, a levé près de 16 millions d'euros à son gala annuel jeudi à Antibes, auquel participait Leonardo DiCaprio.

Un portrait de l'acteur star, peint par Damien Hirst et intitulé "Beautiful Leonardo DiCaprio looking away", a été vendu pour 1,2 million d'euros lors des enchères organisées durant la soirée. Celles-ci ont totalisé à elles seules 8 millions de dollars (7,4 millions d'euros).

Un tout nouveau modèle de la voiture de luxe britannique Aston Martin a été vendu pour 1,5 million d'euros, tandis qu'une collection de créations de mode, signées entre autres par Vivienne Westwood, Givenchy, Balmain ou Armani, a été vendue à un demi-million d'euros.

Animée par la rappeuse Queen Latifah, la soirée, qui rassemble des centaines d'invités, a réuni une flopée de personnalités, dont l'actrice Eva Longoria, les mannequins Heidi Klum, Helena Christensen et Alessandra Ambrosio ou encore l'influenceuse Georgina Rodriguez.

Première association privée de lutte contre le sida créée dans les années 80 par Elizabeth Taylor, la fondation organise chaque année cette soirée en marge du Festival de Cannes, au cap d'Antibes.

Le commissaire-priseur suisse Simon De Pury (g) mène une vente aux enchères à l'occasion du gala annuel de l'amfAR, fondation américaine contre le sida, le 25 mai 2023 au Cap d'Antibes AFP

L'année dernière, le gala avait levé plus de 19 millions de dollars (17,7 millions d'euros).

Des oeuvres d'art, dont un portrait peint par Robert de Niro Sr., père de la star américaine, un voyage de luxe en Islande, ainsi que des photos de mannequins, ont également été vendus.

Des stars ont également rendu hommage à Tina Turner, légende du rock décédée mercredi à l'âge de 83 ans.

"Elle nous a donné tout ce que nous pouvions désirer, et plus encore, et nous devrions simplement la célébrer (...) et continuer à apporter l'amour et la lumière qu'elle a apportés", a affirme à la presse Queen Latifah.