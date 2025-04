À l'arrêt, le projet Polar Pod ne verra pas le jour avant 2027

Le projet Polar Pod, navire vertical océanographique conçu pour dériver autour de l'Antarctique, est à l'arrêt depuis plusieurs mois et ne devrait pas être mis à l'eau avant 2027 avec au moins quatre ans de retard, a-t-on appris vendredi de sources concordantes.

"On désespère mais, pour l'instant, ce n'est pas abandonné", a déclaré à l'AFP Elsa Peny-Étienne, directrice des expéditions, lors d'une escale vendredi à Brest de Persévérance, navire de soutien du Polar Pod.

Le projet est à l'arrêt en raison d'un différend opposant l'Ifremer, qui assure la maîtrise d'ouvrage, et les chantiers navals Piriou, en charge de la construction du Polar Pod à Concarneau (Finistère).

Interrogés par l'AFP, l'Ifremer et Piriou n'ont pas souhaité préciser la nature de leur différend. Ils s'opposeraient sur les coûts de construction du projet, modifiés après l'appel d'offres, selon des sources proches du dossier.

L'Agence nationale de la Recherche (ANR) a attribué une aide de 28 millions d'euros à l'Ifremer pour assurer les coûts de construction du Polar Pod, son acheminement en Afrique du sud et une partie des essais post-chantier.

Le sujet devait être tranché en réunion interministérielle en juin 2024, mais la dissolution de l'Assemblée nationale a de nouveau retardé le projet, de source proche du dossier.

Interrogé par l'AFP, l'Ifremer a indiqué avoir "envisagé différents scénarios de suite à donner au projet et transmis ces éléments aux ministères" de la Recherche et de la Transition Écologique. "Nous attendons un retour de nos tutelles", a ajouté l'Institut.

Contactés par l'AFP, les deux ministères n'ont pas donné suite.

Un modèle réduit du polar pod dans un simulateur de vagues à l'École Centrale de Nantes, le 9 mars 2015 AFP/Archives

"C'est un peu usant", s'est désolé vendredi le médecin-explorateur Jean-Louis Étienne, initiateur du projet. "Il y a 43 institutions de 12 pays qui se sont engagées sur le projet scientifique, on a des partenaires qui se sont engagés, on a emprunté 7 millions d'euros pour construire ce bateau", Persévérance, a-t-il énuméré. "C'est à se demander si Ifremer veut ce projet."

"On a vraiment respecté notre partie du contrat", a abondé Mme Peny-Étienne, à savoir financer l'expédition et construire le navire de soutien. Persévérance a été baptisé en juin 2023 à Marseille, soit à la date initialement prévue pour la mise à l'eau du Polar Pod.

Fin 2022, Piriou et l'Ifremer tablaient encore sur un début d'expédition au dernier trimestre 2024.

Mme Peny-Étienne espère désormais que le début de la construction du Polar Pod sera annoncé lors du sommet de l'Onu sur les océans, à Nice en juin, pour une mise à l'eau en juin 2027.

Le Polar Pod devrait faire le tour de l'Antarctique en 18 mois, sans moteur, à la vitesse du courant. Les équipes seront relevées tous les deux mois par le navire Persévérance.

L'océan austral, "principal puits de carbone océanique de la planète", c'est celui "sur lequel on sait le moins de choses: on l'étudie l'été, essentiellement, mais les missions en dehors de la période d'été sont inexistantes. Polar Pod permet d'étudier cet océan en 4 saisons, et en plus, il est zéro émission", a vanté M. Etienne.