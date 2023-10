L'astéroïde Bennu contient de l'eau et du carbone, annonce la Nasa

Par Moisés ÁVILA et Lucie AUBOURG à Washington

L'astéroïde Bennu contient de l'eau et du carbone comme l'espéraient les scientifiques, a annoncé mercredi la Nasa, en révélant les premières images de la poussière et des morceaux noircis du plus gros échantillon d'astéroïde jamais rapporté sur Terre.

"Les molécules d'eau et de carbone sont exactement le genre de matière que nous souhaitions trouver", a déclaré lors d'un événement organisé à Houston le patron de la Nasa, Bill Nelson. "Il s'agit d'éléments cruciaux dans la formation de notre propre planète, et ils vont nous aider à déterminer l'origine des éléments qui pourraient avoir mené à la vie."

La mission Osiris-Rex avait prélevé cet échantillon en 2020 sur l'astéroïde Bennu, et la capsule contenant la précieuse cargaison est revenue avec succès sur Terre il y a un peu plus de deux semaines, en atterrissant dans le désert américain.

Depuis, le méticuleux processus d'ouverture de la capsule se déroule dans une chambre blanche au centre spatial Johnson de la Nasa à Houston.

Mais l'opération a réservé quelques surprises.

A cause de l'abondance de matière retrouvée à l'extérieur même du compartiment de collecte, celui-ci n'a pas encore commencé à être ouvert, a déclaré Eileen Stansbery, scientifique en cheffe au centre spatial Johnson.

"Nous prenons notre temps pour réaliser un traitement méthodiquement, et nous occuper comme il faut de chaque morceau de Bennu", a-t-elle expliqué.

Le laboratoire où seront analysés les échantillons de l'astéroïde Bennu collectés par la sonde Osiris-Rex, le 24 juillet 2023 à Houston, au Texas AFP/Archives

Avant l'atterrissage de la capsule, l'agence spatiale américaine estimait avoir réussi à ramasser environ 250 grammes de matière sur l'astéroïde Bennu -- soit bien plus que deux précédentes missions japonaises vers d'autres astéroïdes.

La Nasa, pour qui une telle manoeuvre était une première, devra encore confirmer cette estimation.

"Poussière noire"

L'heureuse surprise de cette matière "bonus" s'explique par un incident survenu au moment du prélèvement de l'échantillon: juste après l'opération, la Nasa s'était rendue compte que le clapet du compartiment de collecte ne parvenait pas à se refermer.

La capsule de la mission Osiris-Rex de la Nasa contenant un échantillon d'astéroïde après son atterrissage dans le désert près de Dugway, le 24 septembre 2023 dans l'Utah NASA/AFP

La cargaison avait réussi à être sécurisée en étant transférée comme prévu jusque dans la capsule, mais à cause de cette fuite, les scientifiques s'attendaient à ce que des résidus soient retrouvés à l'extérieur du compartiment, dans la boîte où il avait été placé.

Cette "poussière noire" et ces "débris", selon les mots de la Nasa, ont été confiés à une équipe d'analyse rapide, afin d'obtenir une première idée de la composition de Bennu.

L'échantillon a été passé au crible à l'aide d'un microscope électronique à balayage, de la diffraction de rayons X, et de mesures infrarouges.

L'étude des astéroïdes doit permettre aux scientifiques de mieux comprendre la formation du système solaire, et comment la Terre est devenue habitable.

Image prise par la sonde Osiris-Rex de la Nasa, le 2 décembre 2018, montrant l'astéroïde Bennu NASA/Goddard/Université d'Arizona/AFP/Archives

Les astéroïdes comme Bennu pourraient avoir apporté sur Terre les composés ayant permis par la suite la naissance de la vie, pensent certains scientifiques.

La majorité de l'échantillon sera conservée pour être étudiée par des générations futures, avec de nouveaux instruments plus performants et pour répondre à de nouvelles questions scientifiques. C'est ce qui avait été fait pour les roches lunaires rapportées lors du programme Apollo.

L'analyse de Bennu pourrait aussi se révéler utile à l'avenir. Il existe un faible risque (1 chance sur 2.700) que l'astéroïde frappe la Terre en 2182, une collision qui serait catastrophique.

Connaître sa composition exacte pourrait ainsi aider, si besoin un jour, à calculer l'impact nécessaire pour dévier sa trajectoire.