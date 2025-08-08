L'astronaute américain Jim Lovell, naufragé miraculé de l'espace, est mort

08 Aoû. 2025 à 21h33 (TU)
AFP
Par Charlotte CAUSIT
Jim Lovell en train de lire le journal évoquant le sauvetage périlleux d'Apollo 13 le 17 avril 1970, à bord de l'USS Iwo

Jim Lovell en train de lire le journal évoquant le sauvetage périlleux d'Apollo 13 le 17 avril 1970, à bord de l'USS Iwo

L'astronaute américain Jim Lovell, commandant de la célèbre mission lunaire Apollo 13, qui avait échappé de peu à la catastrophe et tenu le monde en haleine, est mort à l'âge de 97 ans, a annoncé vendredi la Nasa.

Cet ancien pilote de la Navy, devenu une figure emblématique de l'histoire spatiale, s'est éteint jeudi dans l'Illinois, a précisé l'agence spatiale américaine dans un communiqué.

Sa "vie et (son) oeuvre ont inspiré des millions de personnes au fil des décennies", a insisté la Nasa, saluant son "caractère et son courage inébranlable".

"Il y a des gens qui osent, qui rêvent et qui mènent les autres vers des endroits où ils n'iraient pas seuls. Jim Lovell (...) en faisait partie", a pour sa part réagi le célèbre acteur Tom Hanks, qui a incarné l'astronaute au cinéma, dans un message sur Instagram.

Jim Lovell avait fait par deux fois le voyage vers la Lune, sans jamais marcher sur l'astre. Pour autant, l'Américain a marqué l'histoire par sa participation à l'une des plus mythiques odyssées spatiales, en pleine course à la Lune durant la Guerre froide.

Lancée le 11 avril 1970, neuf mois après les premiers pas historiques de Neil Amstrong sur la Lune, la mission Apollo 13 commandée par Jim Lovell, et à laquelle participaient les astronautes Fred Haise et Jack Swigert, aurait pu passer sous les radars.

Mais c'était sans compter l'explosion d'un réservoir d'oxygène survenue en plein vol.

Sauvetage périlleux

De cette mésaventure spectaculaire provient la célèbre phrase "Houston, nous avons un problème", lancée par les astronautes au centre de commandement de la Nasa, au Texas.

L'Amérique, qui considérait déjà ces vols comme une routine, se retrouva alors projetée en direct dans une tragédie inédite, trois hommes risquant de rester à jamais dans l'espace.

Grâce au sang-froid de Jim Lovell ainsi qu'au professionnalisme et à l'ingéniosité de la Nasa, le trio s'en est miraculeusement sorti, réussissant à revenir sain et sauf sur Terre en transformant le module lunaire en canot de sauvetage.

Cette opération périlleuse fut retransmise par les télévisions du monde entier puis adaptée par Hollywood dans le blockbuster éponyme "Apollo 13" sorti en 1995, avec Tom Hanks en vedette et dans lequel M. Lovell fait lui-même une apparition.

L'épopée, qui valut à l'astronaute une médaille d'honneur, lui coûta toutefois son rêve de Lune.

Lui qui aurait dû y poser pied lors de la mission Apollo 13, qui devait être la troisième à permettre à des hommes de fouler le sol lunaire, n'est plus jamais reparti dans l'espace.

Un petit cratère de l'astre a toutefois été nommé en son honneur en 1970 par l'Union astronomique internationale (IAU).

Né le 25 mars 1928 à Cleveland dans l'Ohio, Jim Lovell avait mené une carrière de pilote à la Navy avant de rejoindre la Nasa.

Il fut l'un des premiers astronautes à voler en orbite autour de la Lune et à observer un "lever de Terre", du nom du célèbre cliché capturé en décembre 1968 et montrant la planète bleue se détachant de l'obscurité de l'espace.

"Il était notre héros. Son optimisme inébranlable, son sens de l'humour et sa façon de nous donner à chacun le sentiment que nous pouvions accomplir l'impossible nous manqueront", a réagi sa famille dans un communiqué partagé par la Nasa.

