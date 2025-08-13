L'avion solaire SolarStratos revendique une altitude record et se rapproche des 10.000 mètres

Le
13 Aoû. 2025 à 09h33 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
L'avion solaire SolarStratos à Sion, en Suisse, le 8 août 2025

L'avion solaire SolarStratos à Sion, en Suisse, le 8 août 2025

SolarStratos revendique mercredi le titre d'avion "électrique et solaire habité le plus haut de l'histoire", après un vol mardi lui ayant permis d'atteindre une altitude de 9.521 mètres, qui doit encore être validé par la Fédération aéronautique internationale (FAI).

Ce vol, d'une durée de 5H09, "dépasse le précédent record" tenu par l'avion Solar Impulse conçu par Bertrand Piccard (9.235 m), souligne mercredi un communiqué de SolarStratos, qui précise qu'il doit encore être validé par la FAI.

"C'est l'altitude pression corrigée en altitude densité standard qui fait foi en matière de record d'altitude aéronautique", explique l'équipe constituée autour du pilote Raphaël Domjan.

Le pilote a su naviguer les courants d'air chaud dans le canton du Valais dans le sud-ouest de la Suisse mardi pour permettre à son petit avion à l'envergure impressionnante de monter aussi haut et de "croiser un avion de ligne".

L'avion en fibre de carbone fait 24,8 mètres d'envergure pour la carlingue de 9,6 mètres de long.

Les ailes immenses sont couvertes par 22 m2 de panneaux solaires.

Après une campagne de vol en 2024 sans succès, le pilote quinquagénaire se rapproche donc de son but ultime: atteindre ou dépasser les 10.000 mètres.

Raphaël Domjan "était très ému", rapporte le communiqué: "Je partage ce moment de bonheur avec toute mon équipe qui a préparé depuis des années cet exploit."

Pour arriver à cette important palier, il a fallu des dizaines de vols de mises au point et, au cours de ce seul été, "le cap des 100 heures de vol" a été franchi.

