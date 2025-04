Le jour de ses 70 ans, un astronaute américain de retour sur Terre avec deux cosmonautes russes

Cette photo fournie par la Nasa montre l'astronaute américain Don Pettit transporté pour des examens médicaux juste après qu'il a atterri avec les cosmonautes russes Alexeï Ovchinin et Ivan Vagner à bord de leur vaisseau Soyouz MS-26 au Kazakhstan le 20 avril 2025

Le jour-même de ses 70 ans, l'astronaute américain Donald Pettit est rentré dimanche sur Terre en compagnie des deux cosmonautes russes Alexeï Ovchinin et Ivan Vagner, après sept mois passés dans la Station spatiale internationale (ISS), a annoncé la Nasa.

"Le trio a quitté la station spatiale (samedi) à 18H57 (heure de Washington, soit 22H57 GMT) à bord du vaisseau Soyouz MS-26 avant d'atterrir sans encombre à l'aide d'un parachute à 21H20 (dimanche à 06H20 au Kazakhstan) au sud-est de la ville de Zhezkazgan (ou Jezkazgan)", a indiqué l'agence spatiale américaine.

Fichier vidéo La Nasa s'est réjouie dans son communiqué que M. Pettit soit rentré le jour de "son 70e anniversaire dimanche 20 avril", ce qui en fait selon la presse américaine l'astronaute en activité le plus âgé.

L'atterrissage de leur vaisseau Soyouz MS-26 dans la steppe du Kazakhstan a été confirmé par l'agence spatiale russe Roscosmos.

Des photos fournies par la Nasa montrent les deux cosmonautes russes de l'agence spatiale Roscosmos, MM. Ovchinin et Vagner, et M. Pettit, souriants, entourés et assistés par des équipes au sol au Kazakhstan.

Cette photo fournie par la Nasa montre le cosmonaute russe Ivan Vagner transporté pour des examens médicaux juste après qu'il a atterri avec son compatriote Alexeï Ovchinin et l'austronaute américain Don Pettit à bord de leur vaisseau Soyouz MS-26 au Kazakhstan le 20 avril 2025 NASA/AFP

Les trois hommes avaient quitté la Terre le 11 septembre pour "passer 220 jours dans l'espace, tournant en orbite autour de la Terre 3.520 fois, parcourant 93,3 millions de miles", soit 150 millions de kilomètres, selon l'agence spatiale des Etats-Unis.

Durant ses sept mois à bord de l'ISS, Don Pettit "a conduit des recherches pour améliorer les capacités en orbite d'impression en 3D, les technologies de traitement des eaux usées, la culture de plantes et la gestion d'un incendie en micro-gravité", a détaillé la Nasa.

Le 8 avril, le vaisseau russe Soyouz MS-27 transportant les cosmonautes russes Sergueï Ryjikov et Alexeï Zoubritskiy, ainsi que l'astronaute de la Nasa Jonny Kim, s'est arrimé à l'ISS pour y mener 50 expériences scientifiques dans l'espace, selon Roscomos. Leur retour sur Terre est prévu le 9 décembre.

Cette photo fournie par la Nasa montre le cosmonaute russe Alexeï Ovchinin transporté pour des examens médicaux juste après qu'il a atterri avec son compatriote Ivan Vagner et l'austronaute américain Don Pettit à bord de leur vaisseau Soyouz MS-26 au Kazakhstan le 20 avril 2025 NASA/AFP

L'espace est l'un des derniers domaines de coopération entre la Russie et les Etats-Unis, dont les relations ont été au plus bas en raison de l'offensive russe en Ukraine, avant l'arrivée au pouvoir de Donald Trump qui a initié un rapprochement avec Vladimir Poutine.

Après plus de neuf mois coincés dans l'ISS, deux astronautes américains, Suni Williams et Butch Wilmore, sont rentrés le 19 mars sur Terre, grâce à un appareil de l'entreprise SpaceX du multimilliardaire et allié de Donald Trump, Elon Musk.