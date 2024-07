Le plus grand dinosaure jamais mis aux enchères exposé dans un château des Yvelines

"Vulcain" a pris ses quartiers au château de Dampierre-en-Yvelines, au sud-ouest de Paris: le fossile de cet apatosaure y sera exposé au grand public à partir de samedi avant d'être vendu, le 16 novembre.

Long de plus de 20 mètres et composé de 75 à 80% des os d'origine, l'imposant spécimen est le plus grand dinosaure jamais mis aux enchères, pour un prix estimé entre 3 et 5 millions d'euros.

"Les dinosaures passés en vente précédemment étaient plutôt de gros carnivores, comme des tyrannosaures", raconte Olivier Collin du Bocage, commissaire-priseur à Drouot et associé pour la vente à la maison Barbarossa.

"Là, on a le plus gentil et le plus grand des dinosaures, celui qui est la première icône de +Jurassic Park+ et qui se fait piquer un morceau de patte par Milou dans les aventures de Tintin", ajoute-t-il.

Le squelette du dinosaure "Vulcain", exposé au château de Dampierre avant une vente aux enchères, le 10 juillet 2024 à Dampierre-en-Yvelines, au sud-ouest de Paris The Apatosaurus' dinosaur skeleton named "Vulcain" will be the world's largest dinosaur ever to be auctioned, on November 16, 2024. AFP

"C'est vraiment quelque chose qui résonne dans l'imaginaire collectif", s'enthousiasme le commissaire-priseur.

Le géant herbivore, qui pesait une vingtaine de tonnes de son vivant et a vraisemblablement atteint l'âge de 45 ans, sera présenté dans l'orangerie du domaine yvelinois, où séjournèrent les rois Louis XIII, Louis XIV et Louis XV.

Du Wyoming au Luberon

Le squelette de "Vulcain" a été découvert en 2018 dans le Wyoming, aux Etats-Unis, où la loi permet à des particuliers d'acquérir des concessions dans l'espoir d'y excaver des os préhistoriques.

Assemblage du squelette de l'apatosaure "Vulcain", exposé au château de Dampierre avant une vente aux enchères, le 10 juillet 2024 à Dampierre-en-Yvelines, au sud-ouest de Paris AFP

Les fouilles ont eu lieu entre 2019 et 2021 et ont été financées par un investisseur français. Le fossile, qui comprend 300 os, a ensuite été expédié vers l'Hexagone pour y être traité.

Ce travail de restauration a été réalisé pendant deux ans par l'entreprise Paleomoove Laboratory dans son atelier du Luberon.

"On a reçu des grands blocs de roches plâtrées, certaines de plus d'une tonne", décrit Nicolas Tourment, fondateur et dirigeant de Paleomoove.

"On a extrait les ossements de la roche et on les a consolidés. Une fois qu'on avait tous les éléments du squelette, on s'est occupé de la structure métallique pour le monter et lui donner une position légèrement en mouvement", détaille-t-il.

"Bout de dinosaure"

Pour le spécialiste en paléontologie Eric Mickeler, qui a expertisé "Vulcain", le sauropode, vieux d'environ 150 millions d'années, possède une valeur scientifique considérable.

Assemblage du squelette de l'apatosaure "Vulcain", exposé au château de Dampierre avant une vente aux enchères, le 10 juillet 2024 à Dampierre-en-Yvelines, au sud-ouest de Paris AFP

Précisément, "de quelle espèce s'agit-il ?", s'interroge M. Mickeler.

"Ça ne peut pas être un Apatosaurus Ajax, ce n'est pas un Ferox et ce n'est pas non plus un Louisiae", affirme-t-il.

"Il a des caractéristiques de ces trois-là si on les prend séparément, mais il n'y en a aucune qui est complète à 100%. C'est donc bien nouveau", avance le spécialiste.

Autre particularité: le squelette présente une protubérance à la base de la queue, probable stigmate d'une morsure par un prédateur.

Le contrat de vente prévoit que le futur propriétaire s'engage à laisser aux paléontologues un accès au dinosaure pour l'étudier.

Afin d'identifier de potentiels acquéreurs, Olivier Collin du Bocage prévoit d'aller démarcher au cours des prochains mois "les donateurs, les mécènes, les fondations et les collectionneurs à Dubaï, en Chine et ailleurs".

Le squelette de l'apatosaure "Vulcain", exposé au château de Dampierre avant une vente aux enchères, le 10 juillet 2024 à Dampierre-en-Yvelines, au sud-ouest de Paris AFP

Le commissaire-priseur n'exclut pas qu'une institution culturelle française manifeste son intérêt en sollicitant des dons de particuliers.

"C'est un moyen de communication énorme pour faire un appel à mécénat et permettre au public d'acheter un bout de dinosaure pour le faire rentrer dans un musée", suggère-t-il.