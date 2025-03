Le Soleil avait rendez-vous avec la Lune pour une éclipse partielle

Le Soleil avait rendez-vous avec la Lune, venue cacher un bout de l'astre samedi, lors d'une éclipse partielle visible sur une partie de l'hémisphère Nord, de l'est du Canada à la Sibérie.

L'éclipse, la dix-septième du XXIe siècle et la première de l'année, a duré environ quatre heures. Elle a démarré à 08H50 GMT (09H50 à Paris) pour s'achever vers 12H43 GMT (13H43 à Paris).

"Les premiers continentaux à la voir (étaient) les habitants de Mauritanie et du Maroc et les derniers ceux du nord de la Sibérie", a précisé à l'AFP Florent Deleflie, astronome à l'Observatoire de Paris-PSL, chargé pour la France du calcul des éphémérides.

Une éclipse solaire partielle à Nuuk, au Groenland, le 29 mars 2025 TT News Agency/AFP

Elle était aussi visible en Europe, selon le Laboratoire Temps-Espace de l'Observatoire de Paris. Et a atteint son maximum à 10H47 GMT (11H47 heure de Paris) au-dessus du nord-est du Canada et Groenland.

C'est là que l'éclipse a été la plus spectaculaire, couvrant 90% de la surface apparente du Soleil. Pas suffisamment toutefois pour que le ciel soit obscurci.

Une éclipse de Soleil se produit lorsque le Soleil, la Lune et la Terre sont alignés dans cet ordre.

Des personnes observent avec des lunettes protectrices une éclipse solaire partielle à Utrecht, le 29 mars 2025 aux Pays-Bas ANP/AFP

Quand l'alignement est quasiment parfait, le cône d'ombre de la Lune touche la surface de la Terre et obstrue l'intégralité du disque solaire: l'éclipse est totale.

Cette fois-ci, "l'alignement n'(était) pas suffisamment parfait pour que le cône d'ombre touche la surface terrestre. Il rest(ait) dans l'espace, ce qui signifie qu'il n'y (avait) nulle part et à aucun moment d'éclipse totale", explique M. Deleflie.

Attention aux yeux

En France métropolitaine, l'éclipse était visible entre 10H00 et 12H00 GMT (11H00 et 13H00 de Paris) et entre 10 à 30% de la surface de l'astre étaient occultés selon les régions.

Une éclipse solaire partielle à Nantes, le 29 mars 2025 en France AFP

A l'oeil nu, aucune différence n'était donc perceptible. Les plus chanceux, qui ont pu profiter du spectacle lorsque le ciel était dégagé, ont dû se munir d'équipements adaptés pour protéger ses yeux.

La lumière intense du Soleil peut en effet provoquer des brûlures oculaires et entraîner des lésions irrémédiables.

Il est indispensable de se procurer des lunettes spéciales éclipse en parfait état. "Le moindre défaut sur la surface des lunettes, si elles ne sont pas neuves, même un trou microscopique, peut engendrer des brûlures de l'œil", selon l'astronome.

Autre possibilité, il fallait se rendre dans une association d'astronomie ou un centre d'observation, qui organisaient des animations pour l'admirer à l'aide d'instruments grossissants munis de filtres adaptés. Et observer au passage tâches et protubérances solaires.

Une femme observe avec des lunettes protectrices une éclipse solaire partielle à Ericeira, au Portugal, le 29 mars 2025 AFP

Cette éclipse solaire est intervenue quinze jours après une éclipse totale de Lune, qui avait fait "rougir" notre satellite naturel. Ce qui est "souvent le cas" car la Lune a fait dans l'intervalle "un demi-tour autour de la Terre, inversant en quelque sorte la configuration", souligne M. Deleflie.

En France métropolitaine, la dernière éclipse partielle remonte au 25 octobre 2022.

Le 12 août 2026, se produira une éclipse totale, dont la zone de totalité ne traversera pas l’Hexagone, mais qui donnera lieu à une obscuration du disque solaire de 92 % vue depuis Paris et de 96 % vue depuis Marseille.