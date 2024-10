Le stock mondial de vaccin oral contre le choléra est épuisé, selon l'OMS

L'OMS a prévenu vendredi qu'il ne restait plus de vaccins oraux contre le choléra dans les stocks mondiaux, ce qui pose d'importants problèmes pour tenter d'enrayer la propagation de la maladie.

"Au 14 octobre, le stock mondial de vaccins oraux contre le choléra est épuisé et il ne reste plus de doses disponibles", a déclaré l'Organisation mondiale de la santé dans son rapport mensuel.

"Cette pénurie pose d'importants problèmes aux efforts de lutte contre les flambées épidémiques et entrave les efforts visant à contrôler la propagation de la maladie", a fait valoir l'organisation.

La production mondiale de vaccins fonctionne à pleine capacité, mais la demande dépasse l'offre, a souligné l'agence des Nations unies pour la santé.

L'OMS précise qu'entre le 1er septembre et le 14 octobre, le groupe international de coordination pour la fourniture de vaccins a reçu des demandes de vaccins oraux contre le choléra de la part du Bangladesh, du Soudan, du Niger, de l'Éthiopie et de la Birmanie.

Ces demandes représentaient un total de 8,4 millions de doses, mais seules 7,6 millions ont pu être expédiées.

L'OMS a déclaré que 439.724 cas de choléra et 3.432 décès avaient été signalés cette année au 29 septembre. "Bien que le nombre de cas en 2024 soit inférieur de 16% à celui de l'année dernière, la hausse de 126% du nombre de décès est très préoccupante", a-t-elle relevé.

Depuis le rapport du mois dernier, de nouvelles flambées de choléra ont été signalées au Niger (705 cas et 17 décès) et en Thaïlande (cinq cas sans décès), ce qui porte à 30 le nombre total de pays touchés en 2024, a indiqué l'OMS.

Ce mois-ci, un cas de choléra a été détecté au Liban, pays en proie à un conflit.

L'OMS a prévenu que le risque de propagation y était "très élevé" en raison de la détérioration des conditions sanitaires parmi les nombreuses personnes déplacées.

Le choléra est une infection intestinale qui se propage par l'intermédiaire d'aliments et d'eau contaminés par la bactérie vibrio cholerae. Il provoque de diarrhées, vomissements et peut tuer s'il n'est pas traité par une réhydratation orale et par des antibiotiques.