Le sud de l'Europe étouffe sous une chaleur sans répit

Températures record en Espagne et au Portugal, "refuges climatiques" en Italie et une canicule d'une ampleur géographique "jamais vue" en France: le sud de l'Europe étouffe lundi sous une chaleur qui s'est abattue pendant le week-end sans perspective de répit immédiat.

Samedi déjà, l'Espagne a enregistré une température de 46°C à Huelva, dans le sud du pays, près de la frontière avec le Portugal, un record pour un mois de juin, a confirmé lundi l'agence météorologique nationale (Aemet). Le précédent record historique pour juin remontait à... 1965 à Séville, avec une mesure de 45,2°C.

Aucun répit le lendemain en Espagne: "Dimanche a été le 29 juin le plus chaud dans l'ensemble de l'Espagne depuis au moins 1950", a encore indiqué l'Aemet.

Et lundi, l’agence météo espagnole a émis une alerte à la fois pour des "températures extrêmes" mais aussi pour des orages et des tempêtes, comme le Portugal voisin en a déjà connu dimanche. Le mercure va de nouveau dépasser les 40 degrés dans plusieurs régions des deux pays ibériques, en particulier dans la zone frontalière.

Au Portugal, le thermomètre a quant à lui atteint dimanche 46,6°C à Mora, une bourgade située à un peu plus d'une centaine de kilomètres à l’est de Lisbonne. Selon les médias locaux, il s'agit également d'un nouveau record pour un mois de juin et le précédent remontait aussi à 1965.

Feux de forêt et coups de chaleur

En Italie, le ministère de la Santé a placé en alerte rouge 17 villes à travers le pays, dont Rome, Milan, Florence et Vérone.

"L'Italie connaît une des plus fortes vagues de chaleur de l'été" qui, de surcroît, est marquée par sa durée particulièrement longue, a commenté auprès de l'AFP l'expert Antonio Spano, fondateur du site spécialisé ilmeteo.it.

Alors que les pompiers combattaient des feux de forêt dans plusieurs régions, les médias italiens ont rapporté qu'une femme de 77 ans est décédée dimanche, suffoquée par la fumée d'un incendie faisant rage près de chez elle à Potenza, dans le sud du pays.

Au Portugal aussi, le risque d’incendie était considéré maximal dans la plupart des zones de forêt, et quelque 160 pompiers tentaient toujours lundi de venir à bout d'un incendie qui s'était déclaré la veille près de Castelo Branco (centre).

Un homme travaillant sur un toit à Lyon, le 30 juin 2025 AFP

Après le décès en Espagne samedi de deux personnes travaillant sur la voirie, une femme à Barcelone (nord-est) et un homme à Cordoue (sud), probablement à la suite d'un coup de chaleur, les syndicats ont de leur côté appelé les entreprises à "mettre en place des mesures préventives pour éviter les conséquences des températures élevées sur la santé des travailleurs, en particulier ceux qui exercent leur activité en extérieur".

L'Angleterre également touchée

La tendance est nette: les vagues de chaleur deviennent plus intenses, plus fréquentes, commencent plus tôt et interviennent plus tard à la fin de l'été sous l'effet du changement climatique.

En France, la période scolaire est désormais concernée: le pays avait connu une vague de chaleur inhabituelle en septembre 2023, et c'est aujourd'hui la dernière semaine d'école qui est frappée.

Météo-France a placé lundi et mardi 84 départements sur les 95 que compte le pays (hors outre-mer) en vigilance orange, avec des températures qui pourront dépasser localement les 40 degrés, une vague de chaleur appelée à durer au moins jusqu'en milieu de semaine.

Une telle extension géographique, "c'est du jamais vu", a dit dimanche soir à l'AFP la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher.

Les entreprises ont été appelées à "protéger leurs salariés" et quelque 200 écoles publiques, sur 45.000, feront l'objet d'une fermeture partielle ou totale lundi, mardi ou mercredi.

En Italie, en Espagne et au Portugal, l'année scolaire est déjà terminée et la plupart des transports des grandes villes sont climatisés, contrairement à la majorité des lignes de métro à Paris.

Le Royaume-Uni aussi était touché par cette vague de chaleur au premier jour du tournoi de tennis à Wimbledon. Les autorité britanniques ont ainsi lancé une alerte orange dans cinq régions d'Angleterre, dont Londres.

