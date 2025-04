L'édition 2025 de VivaTech ambitionne de rendre l'IA plus concrète

Le salon VivaTech, plus grand événement européen de la tech aura lieu du 11 au 14 juin à Paris Porte de Versailles, ici l'édition précédente, en mai 2024 au même endroit.

Les applications concrètes de l'intelligence artificielle dans le commerce, la santé ou la culture seront au coeur du salon VivaTech, plus grand événement européen de la tech qui aura lieu en juin à Paris, alors que le secteur est au coeur de vives tensions géopolitiques.

Pour sa 9e édition, le salon s'apprête à accueillir, du 11 au 14 juin à la Porte de Versailles, 14.000 start-up et plus de 3.000 investisseurs venus du monde entier, ont annoncé les organisateurs jeudi lors d'une conférence de presse.

VivaTech, qui s'attend à une affluence au moins égale à l'année précédente, soit 165.000 visiteurs, accueillera des représentants de 160 pays et 50 pavillons nationaux, avec le Canada comme pays mis à l'honneur.

"Une sorte d'ONU de la tech", a commenté Pierre Louette, PDG du groupe Les Echos - Le Parisien, co-organisateur de l'événement.

Alors que le secteur se retrouve au coeur de la guerre commerciale amorcée par les Etats-Unis, des dirigeants européens ayant menacé jeudi de s'attaquer aux services numériques américains en réponse aux nouveaux droits de douane annoncés par Donald Trump, les organisateurs de VivaTech se sont voulus rassurants.

"Malgré toutes les difficultés du monde, malgré les incertitudes et même les droits de douane, à VivaTech, on reste optimistes", a déclaré son cofondateur Maurice Levy.

"Au moment le plus violent de la crise entre la Chine et les Etats-Unis, où tout le monde considérait qu'il ne fallait pas inviter la Chine, nous avions invité les entreprises chinoises à s'exprimer", a-t-il rappelé. "Il faut ouvrir le débat et être un lieu de discussion".

L'ambassadeur du Canada auprès de la France, Stéphane Dion, a lui souligné que, dans le contexte mondial actuel, le Canada entendait "redoubler d'efforts pour diversifier ses échanges économiques et être encore plus présent sur les marchés français et européens".

Plus d'une centaine d'entreprises canadiennes seront présentes, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) qui sera encore une fois la star du salon.

Parmi les figures attendues se trouvent Mike Krieger de la start-up d'IA générative Anthropic, Alexandr Wang, de Scale AI, spécialisée dans l'annotation de données pour l'IA, et Arthur Mensh de la pépite française Mistral AI.

Fidji Simo, patronne d'Instacart et membre du conseil d'administration d'OpenAI sera aussi présente tout comme Joe Tsai d'Alibaba, qui viendra parler des dernières innovations en termes d'IA du mastodonte chinois du e-commerce.

Luxe, santé, commerce, industries créatives... "Les entreprises vont pouvoir voir de manière extrêmement concrète des solutions, des services qui vont transformer leur façon de travailler", a détaillé pour l'AFP François Bitouzet, directeur général de VivaTech.

Le programme comprend d'ailleurs des dirigeants français comme Bernard Arnault, patron du groupe de luxe LVMH, et Christel Heydemann, à la tête d'Orange.