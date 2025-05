Les chimpanzés tambourinent en rythme et de manières différentes, selon une étude

University of St Andrews/AFP/Archives

Montage photos non datées et publiées par l’université de St Andrews, le 6 septembre 2022, montrant un chimpanzé tambourinant sur un arbre dans la forêt de Budongo, en Ouganda

Comme les humains, les chimpanzés sont capables de tambouriner en rythme, et deux sous-espèces de ces primates vivant dans l'est et l'ouest de l'Afrique ont une manière propre de le faire, rapporte une étude publiée vendredi dans Current Biology.

De précédentes études scientifiques avaient montré que les chimpanzés tapent du pied les racines des arbres, créant des sons qui leur permettent de communiquer sur de longues distances.

L'idée que le tambourinage des arbres par ces singes pourrait aider à comprendre les origines de la musicalité dans l'espèce humaine a longtemps fasciné les chercheurs. Mais il s'était jusqu'ici avéré difficile de collecter suffisamment de données exploitables dans la cacophonie de la jungle.

"Finalement, nous avons été capables de mesurer que les chimpanzés tambourinent en rythme, et pas seulement de manière aléatoire", a expliqué à l'AFP Vesta Eleuteri, de l'université de Vienne, auteure principale de l'étude.

Les résultats de cette étude ajoutent du crédit à la théorie selon laquelle des éléments de la musicalité chez l'humain existaient avant la séparation entre l'espèce humaine et celle des chimpanzés, qui remonte à quelque 6 millions d'années.

Pour cette nouvelle étude, Mme Eleuteri et ses collègues, parmi lesquels Catherine Hobaiter, de l'université de St Andrews en Ecosse, et Andrea Ravignani, de l'université Sapienza à Rome, ont compilé plus d'un siècle de données basées sur l'observation.

Après avoir réussi à écarter les sons parasites, l'équipe s'est concentrée sur 371 échantillons de percussions de bonne qualité, enregistrés auprès de 11 communautés de chimpanzés issues de six groupes vivant dans la forêt humide ou la savane en Afrique de l'Est et de l'Ouest.

Leur analyse démontre que les chimpanzés tambourinent avec une intention rythmique affirmée, que la fréquence de leurs battements n'est nullement aléatoire.

Des distinctions apparaissent aussi entre sous-espèces: les chimpanzés vivant en Afrique de l'Ouest tendent à produire des battements à intervalles plus réguliers, tandis que ceux de l'Est alternent plus fréquemment les intervalles longs et courts.

Dynamiques sociales

A l'Ouest, ils tambourinent aussi plus souvent, conservent un tempo plus élevé et utilisent le tambourinage plus tôt au cours de leurs vocalisations.

Les chercheurs n'ont pas encore pu déterminer ce qui expliquait ces différences, mais suggèrent qu'elles pourraient dénoter des divergences dans les dynamiques sociales.

Le rythme plus rapide et prévisible des chimpanzés de l'Ouest pourrait témoigner d'une cohésion sociale plus importante, selon les auteurs, qui remarquent que ceux-ci sont souvent moins agressifs envers les individus extérieurs au groupe.

Par contraste, le rythme plus irrégulier des chimpanzés de l'Est serait associé à davantage de nuances, utiles pour localiser des compagnons dans un habitat plus dispersé.

Maintenant, Mme Hobaiter aimerait poursuivre l'étude de ces données pour déterminer s'il existe des variations intergénérationnelles entre les rythmes au sein d'un même groupe.

"La musique n'est pas seulement une différence entre des styles musicaux divers, mais un style musical comme le rock ou le jazz va lui-même évoluer au fil du temps", dit-elle.

"Nous allons devoir trouver un moyen de distinguer entre les différences de groupe et les différences intergénérationnelles pour arriver à cette question de savoir si c'est appris socialement ou non", explique-t-elle. "Est-ce que vous avez un individu qui arrive avec un nouveau style et la génération suivante le reprend?"