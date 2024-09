Les Etats-Unis autorisent un dispositif transformant les AirPods en appareils auditifs

Les autorités sanitaires américaines ont autorisé jeudi Apple à installer une nouvelle fonctionnalité sur certains AirPods, ses écouteurs sans fil, permettant de les transformer en dispositif d'aide auditive pour les personnes atteintes de déficit d'audition léger à modéré.

Les utilisateurs pourront tester eux-mêmes leur audition en quelques minutes en téléchargeant gratuitement la dernière mise à jour de logiciel sur leur téléphone ou tablette Apple (iPhone ou iPad).

Les écouteurs pourront ensuite "amplifier les sons" en fonction du résultat et l'utilisateur pourra affiner "les réglages de volume et de tonalité", a écrit l'Agence américaine des médicaments (FDA) dans un communiqué.

"La perte auditive est un problème de santé publique important qui touche des millions d'Américains", a souligné Michelle Tarver, responsable au sein de la FDA.

L'autorisation de ce dispositif sans ordonnance "sur un produit audio très utilisé, est une nouvelle étape qui fait progresser la disponibilité, l'accessibilité et l'acceptabilité de l'aide auditive", a-t-elle ajouté.

Le produit, autorisé pour les adultes de 18 ans et plus, a été testé lors d'un essai clinique comprenant 118 personnes.

Les résultats ont montré que celles mettant en place les réglages par elles-mêmes "ont obtenu un bénéfice perçu similaire aux personnes ayant bénéficié d'ajustements par un professionnel sur le même appareil", a écrit la FDA.

En 2022, l'agence avait autorisé l'achat d'appareils auditifs directement en magasin, sans prescription médicale ni réglage avec un audioprothésiste, afin d'entraîner une baisse des prix et d'améliorer leur accessibilité.

Les écouteurs compatibles avec ce nouveau dispositif seront les AirPods Pro 2, dont le prix est de 249 dollars hors taxes (279 euros en France), avait annoncé Apple lundi.

La firme à la pomme explique que le dispositif fonctionne en "augmentant les fréquences pour que les sons soient plus clairs".

Apple s'attend à ce que cette fonctionnalité soit - sous couvert d'autorisation des autorités sanitaires localement - disponible dès "cet automne dans plus de 100 pays et régions", dont l'Allemagne et le Japon en plus des Etats-Unis.