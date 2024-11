Les Hawks d'Atlanta rendent un dernier hommage à "Mount Mutombo"

Les Hawks d'Atlanta dédieront le match de ce lundi 25 novembre à Dikembe Mutombo, décédé le 30 septembre 2024 d'une tumeur au cerveau. Les joueurs et les fans rendront un dernier hommage à la star de la NBA et se souviendront de lui en refaisant la mythique signature "No, No, No".

Deux mois après la mort de l'énorme joueur Congolais, Dikembe Mutombo, son équipe ne l'oublie pas. Les Hawks d'Atlanta ont annoncé un hommage sur le terrain ce lundi 25 novembre. "Le match de lundi est pour Dikembe", a annoncé le club sur son compte X. "Pour honorer Mutombo, nous aurons un nouvel autocollant sur le terrain et des t-shirts spéciaux d’avant-match", a-t-il poursuivi en précisant que sa signature mythique "No, No, No", sera diffusée dans toute l’arène après les blocs.

La famille des Hawks s'est engagée à préserver son héritage et à célébrer l'impact qu'il a eu sur le terrain et en dehors, un véritable testament de son caractère et de son esprit sportif.

"Bien que nous soyons profondément attristés par le décès de Dikembe Mutombo, nous sommes honorés d'utiliser notre match du 25 novembre comme plateforme pour honorer Dikembe", a déclaré Steve Koonin, directeur général des Hawks d'Atlanta et de State Farm Arena. "La famille des Hawks s'est engagée à préserver son héritage et à célébrer l'impact qu'il a eu sur le terrain et en dehors, un véritable testament de son caractère et de son esprit sportif."

Une "all star" à l'intérieur et à l'extérieur du terrain

À l'âge de 58 ans, le basketteur avait laissé une belle carrière derrière lui. Au total, il avait joué dans six équipes différentes lors de pas moins de dix-huit saisons. Celui qu'on surnommait "Mount Mutombo" a foulé le parquet aux côtés des meilleurs joueurs de la NBA à huit reprises lors du "All-star Game". Quatre fois "meilleur défenseur" de la saison, Dikembe Mutombo a aussi a remporté trois fois le titre de "meilleur contreur" et deux fois celui de "meilleur rebondeur".

Mais les exploits de cette machine, haute de 2,18 mètres, se comptent aussi hors du terrain. Dikembe Mutombo a consacré une partie importante de sa vie à améliorer la qualité de la vie des habitants de son pays d'origine, la RD Congo. En 1997, il a créé la fondation qui porte son nom et à travers de laquelle il a œuvré pour l'éducation et la santé des Congolais. Lui, qui rêvait de devenir médecin, a finalement contribué à sauver des vies en faisant un don de 15 millions de dollars pour financer la construction de l’hôpital Biamba-Marie-Mutombo, inauguré en 2006, à Kinshasa.

Le soir du match, les fans sont encouragés à faire un don à la fondation Dikembe Mutombo Memorial Fund "afin de contribuer aux causes (...) auxquelles Mutombo a consacré à sa vie", peut-on lire sur le site de la NBA. La famille de la "all star", a remercié les Hawks pour leur geste. "Votre hommage à l'incroyable carrière de Dikembe avec les Hawks, ainsi qu'à son travail humanitaire à Atlanta et dans le monde, est très important pour nous. Dikembe avait un lien spécial avec les Hawks et ses fans dévoués. Merci d'avoir rendu son séjour à Atlanta vraiment spécial et mémorable", a déclaré la famille Mutombo dans un communiqué. Les proches de l'étoile du basket signent le texte en le citant : "Notre héritage dans la vie, c'est la course, et cette course n'est pas terminée, nous devons juste passer le flambeau".