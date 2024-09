Lignes de Nazca: plus de 300 nouveaux géoglyphes découvertes grâce à l'IA

Une étude scientifique japonaise réalisée grâce à l'intelligence artificielle (IA) a permis de découvrir quelque 303 nouveaux géoglyphes dans le désert de Nazca dans le sud du Pérou, ce qui double presque le nombre connu de ces mystérieuses lignes vieilles de plus de 2.000 ans.

"L'utilisation de l'intelligence artificielle dans la recherche nous a permis de cartographier la distribution des géoglyphes d'une manière plus rapide et plus précise", a déclaré l'archéologue Masato Sakai, de l'université de Yamagata, en présentant lundi les résultats de l'étude lors d'une conférence de presse à l'ambassade du Japon à Lima.

M. Sakai a précisé que ces résultats étaient le fruit d'un travail conjoint entre l'Institut Nasca de cette université et IBM Research.

"La méthode d'étude traditionnelle, qui consistait à identifier visuellement les géoglyphes à partir d'images à haute résolution de cette vaste zone, était lente et comportait le risque d'en omettre certains", a déclaré le scientifique.

L'étude a été avalisée par la communauté scientifique et a été publiée lundi dans les Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), la prestigieuse revue de l'Académie nationale des sciences des Etats-Unis.

Selon l'article, "la recherche accélérée par l'IA a permis d'identifier 303 nouveaux géoglyphes en six mois de travail sur le terrain".

Parmi les figures découvertes, on trouve des « géoglyphes géants de type linéaire » qui "représentent principalement des animaux sauvages", mais aussi des "petits" en relief avec des "motifs liés à l'activité humaine, y compris des humains et des camélidés domestiqués".

Photo non datée publiée par l'université japonaise de Yamagata montrant une des 303 géoglyphes des lignes de Nazca découvertes lors d'une étude réalisée à l'aide de l'intelligence artificielle Yamagata University Institute of Nasca/AFP/Archives

Pour découvrir ces 303 formations, il a fallu "analyser une grande quantité d'images géospatiales produites par des avions", explique l'étude.

"Cela représente une multiplication par 16 du taux de découverte grâce à l'IA d'IBM" et montre à quel point cette technologie accélère les découvertes dans des domaines tels que l'archéologie, note l'article de la revue scientifique américaine.

L'étude rappelle que la découverte des 430 géoglyphes de Nazca connus avant cette découverte avait pris près d'un siècle.

Datant d'environ deux millénaires, les célèbres lignes de Nazca, classées au patrimoine mondial de l'Unesco, représentent des figures géométriques et des silhouettes d'animaux qui ne peuvent être vues que du ciel.

La signification réelle de ces géoglyphes reste une énigme : certains chercheurs y voient un observatoire astronomique, d'autres un calendrier.

Le site des lignes de Nazca est situé à environ 400 kilomètres au sud de Lima, dans le désert. Les premiers géoglyphes ont été découverts en 1927.

Les habitants de la civilisation Nazca ont occupé la région de 200 à 700 après Jésus-Christ.