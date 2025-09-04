Micros indiscrets: Xi et Poutine échangent sur la possibilité de vivre éternellement

Le
04 Sep. 2025 à 05h18 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Photo prise le 3 septembre 2025 et publiée par l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA le 4 septembre 2025 du président russe Vladimir Poutine (g), du président chinois Xi Jinping (c) et du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un (d) arrivant à un défi

Photo prise le 3 septembre 2025 et publiée par l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA le 4 septembre 2025 du président russe Vladimir Poutine (g), du président chinois Xi Jinping (c) et du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un (d) arrivant à un défilé militaire marquant le 80e anniversaire de la victoire sur le Japon et la fin de la Seconde Guerre mondiale, sur la place Tiananmen à Pékin

KCNA VIA KNS/AFP
STR
Partager 3 minutes de lecture

Xi Jinping et Vladimir Poutine ont échangé mercredi sur la possibilité de vivre éternellement, lors d'une conversation privée captée par les caméras, en marge d'un défilé militaire massif organisé à Pékin.

Dans une image haute en symbole, M. Xi a serré la main de M. Poutine et du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, avant de discuter avec eux en marchant sur un tapis rouge près de la place Tiananmen.

"Aujourd'hui, à 70 ans, on est encore un enfant", a dit M. Xi en mandarin, alors qu'il marchait aux côtés des deux hommes, selon les images de la chaîne étatique chinoise CCTV.

"Autrefois, il était rare de dépasser 70 ans, et aujourd'hui on dit qu'à 70 ans on est encore un enfant", a ensuite traduit en russe un interprète.

"Avec le développement de la biotechnologie, les organes humains peuvent être transplantés continuellement, les gens peuvent rajeunir en vieillissant, et pourraient même devenir immortels", a répondu M. Poutine, selon les propos relayés à M. Xi, toujours par un interprète.

"Certains prédisent que pendant le siècle en cours, il pourrait être possible de vivre jusqu'à 150 ans", a alors déclaré M. Xi.

Le dirigeant russe a confirmé cet échange mercredi en conférence de presse.

"Ah, je crois que c'était en allant au défilé que le président a parlé de cela", a-t-il déclaré aux journalistes, évoquant Xi.

"Les moyens modernes, tant au niveau de l'amélioration de la santé que médicaux, et même toutes sortes d'interventions chirurgicales liées au remplacement d'organes, permettent à l'humanité d'espérer qu'une vie active plus longue sera envisageable, bien différente de ce que l'on connaît aujourd'hui", a ajouté M. Poutine.

Les dirigeants chinois et russe, tous deux âgés de 72 ans, sont à la tête de leur pays depuis respectivement environ 12 et 20 ans, cumulés.

Aucun n'a manifesté son intention de quitter le pouvoir ou signaler un potentiel successeur politique.

Les prédécesseurs de M. Xi, Jiang Zemin et Hu Jintao, avaient tous deux renoncé au pouvoir après 10 ans en fonction.

Mais Xi Jinping a fait abolir la limite des mandats présidentiels en 2018, ce qui lui a permis de briguer un troisième mandat de cinq ans en 2023.

Il occupe également depuis 2012 le poste de secrétaire général du Parti communiste chinois, la position la plus importante du pays qui lui confère le contrôle du Parti, de l'Etat et de l'armée.

Science
CHINE

Dans le même thème - Science

Tamentit, une chondrite retrouvée en Algérie en 1864, lors de l'exposition &quot;Météorites entre ciel et terre&quot;, le 17 octobre 2017 au Muséum national d'histoire naturelle à Paris
Science

Des chercheurs reconstituent l'arbre généalogique de météorites

Une travailleuse sociale (d) montre à des mères comment préparer des repas nutritifs pour leurs enfants lors d'un programme de nutrition de l'Unicef au village de Fateh Muhammad Soomro, dans la province du Sindh, le 29 juillet 2025 au Pakistan
Science

Moins d'huile et plus de protéines, la recette pour sauver les enfants du sud du Pakistan

Un feu de forêt sur l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique, le 12 août 2025 au Canada
Science

Les feux de forêt détériorent la qualité de l'air à des milliers de kilomètres, selon l'ONU

39.9075, 116.39723

À la une

International

"Une cible légitime": la Russie répond à la Coalition des volontaires et menace de cibler toute force qui "mettra un pied en Ukraine"

International

L'armée israélienne affirme contrôler 40% de la ville de Gaza

Afrique

Mali: l'ONU dénonce "l'intensification de la répression" du régime du général Assimi Goïta

"L'œil de Slimane"

ÉDITO. Le plan d'une "Riviera du Moyen-Orient", un requiem pour Gaza

Environnement

Rhône et lac Léman: la France et la Suisse signent deux accords historiques sur la gestion des eaux

International

Allemagne: ce que l’on sait de la mort de 7 candidats de l’AFD

Économie

Conviés à dîner par Trump, les grands noms de la tech lui rendent hommage

International

"Antagoniser le monde": Xi Jinping, Vladimir Poutine, Kim Jong-un… Un sommet et un défilé aux allures anti-occidentales

Sport

"Une obsession du sexe vrai": les "tests de féminité" refont débat après l'éviction de la France aux Mondiaux de boxe

International

Pourquoi le brouillage de l'avion d'Ursula von der Leyen envoie un "avertissement sévère à l'UE"