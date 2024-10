Mission de la NASA sur la Lune: l'astronaute s'habille en Prada

Les astronautes de la mission Artémis 3 de la NASA sur la Lune prévue en septembre 2026 porteront des combinaisons spatiales conçues par la société américaine Axiom Spacesignées et signées Prada, dont le modèle a été présenté à Milan, en Italie, le 16 octobre 2024

Les astronautes de la mission Artémis 3 de la NASA sur la Lune prévue en septembre 2026 porteront des combinaisons spatiales signées Prada, dont le modèle a été présenté mercredi à Milan.

Artémis 3 doit renvoyer des astronautes sur la surface lunaire pour la première fois depuis la fin du programme Apollo, et la conception des combinaisons a été confiée à la société américaine Axiom Space, qui s'est adjoint la collaboration du célèbre groupe de luxe milanais.

Essentiellement blanche comme pour le programme Apollo, cette combinaison, fruit d'une collaboration inédite, comporte aussi des touches de gris et des bandes rouges rappelant le design du voilier italien Luna Rossa (Lune Rouge), qui a participé à la Coupe de l'America et est sponsorisé par Prada.

Sans avoir un aspect révolutionnaire, elle promet un confort maximal aux astronautes: gants sur mesures, bottes prévues pour résister aux températures extrêmes et aux terrains accidentés, contrôle de la pression interne, protection contre les radiations, autonomie de huit heures...

"Dans deux ans, quand Nasa lancera la mission Artémis 3, les astronautes (...) iront dans des endroits incroyablement dangereux, des environnements extrêmes", a souligné le président d'Axiom Space Matt Ondler lors d'une conférence de presse à Milan.

"L'une des mission que la NASA veut entreprendre est d'essayer de découvrir les cratères d'eau au Pole Sud, l'un des endroits les plus froids de l'univers", a-t-il rappelé.

Parmi les principaux défis de la conception, l'isolation thermique des bottes face aux températures extrêmes a d'ailleurs confronté les techniciens à un "défi difficile", a reconnu Russell Ralston, qui dirige le programme "combinaison" d'Axiom Space.

Le modèle mis au point par Prada et Axiom est unisexe et adaptable aux différentes mensurations requises, car Artémis 3 transportera la première femme sur la Lune.

Les informations sur les matériaux utilisés sont classés "confidentiels", a indiqué Lorenzo Bertelli, responsable marketing de Prada mais aussi et surtout le fils de la fondatrice de la maison milanaise, Miuccia Prada. Il s'est réjoui de "l'acquisition de savoir-faire" permise par cette expérience.

"Nous avons combiné ingénierie, science et art pour produire des vêtements de dernière génération pour les futurs voyageurs sur la Lune, en nous assurant que les astronautes puissent accomplir leurs tâches et leurs missions en toute sécurité et confortablement", a résumé de son côté Russell Ralston.

A ce jour, cinq pays -- les Etats-Unis, l'Union soviétique, la Chine, l'Inde et le Japon -- ont réussi à faire atterrir un appareil sur la Lune. Parmi elles, seuls les Etats-Unis y ont déjà envoyé des humains.