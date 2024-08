Mpox : quels sont les pays africains touchés par la variole du singe ?

Le Centre de contrôle et de prévention des maladies, CDC Afrique, a déclaré la variole du singe ou Mpox "urgence sanitaire publique de sécurité continentale". L'alerte permet de mobiliser des moyens et de mieux coordonner la réponse à cette épidémie partie de la République Démocratique du Congo, qui regroupe plus de 95% des cas, mais qui se propage sur le continent au-delà de la zone endémique.

Le 13 août 2024, Africa CDC, l'agence de santé continentale de l'Union Africaine, a renforcé le niveau d'alerte du continent face à l'épidémie de Mpox, autrefois appelé variole du singe, déclaré "urgence sanitaire publique de sécurité continentale". L'Organisation mondiale de la santé a suivi le pas le lendemain en déclarant une "urgence de santé publique de portée internationale" (PHEIC). C'est la deuxième alerte de l'OMS sur la variole du singe après une première proclamée de juillet 2022 à juillet 2023.

Le Mpox est endémique en Afrique centrale et de l'ouest. L'épidémie actuelle s'est développée en RDC qui concentre 96% des cas et 97% des décès à l'échelle du continent. Mais elle se propage rapidement, passant de 7146 cas en 2022 à 14957 en 2023 pour atteindre plus de 17541 cas en 2024 dont 517 décès dans au moins 12 pays africains selon un bilan de Africa CDC daté du 13 août. Parmi eux, des pays jusque-là jamais touchés par la maladie comme le Burundi, le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda. "Ce n’est que la pointe de l’iceberg si l’on considère les nombreuses faiblesses de la surveillance, des tests de laboratoire et de la recherche des cas contacts", souligne Africa CDC.

Jeudi 15 août, la RDC a déclaré "15 664 cas potentiels et 548 décès depuis le début de l'année 2024", selon le ministre de la Santé congolais Samuel Roger Kamba.