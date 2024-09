Plus de 600 personnes intoxiquées par l'eau du robinet en Haute-Loire

Plus de 600 personnes ont été atteintes de gastro-entérite après avoir bu l'eau du robinet dans deux communes de Haute-Loire

Plus de 600 personnes ont été atteintes de gastro-entérite après avoir bu l'eau du robinet dans deux communes de Haute-Loire, ont annoncé jeudi la préfecture et l'Agence régionale de santé qui poursuit ses analyses afin d'identifier les germes à l'origine de l'épidémie.

Au total, 656 personnes, soit 13% des habitants des communes de la Séauve-sur-Semène et Saint-Didier-en-Velay ont déclaré "des symptômes caractéristiques de gastro-entérite (douleurs abdominales, nausées, diarrhées, vomissements et de la fièvre pour une partie d’entre eux) la plupart du temps avec une résolution sous 24 heures", indiquent dans un communiqué commun l'ARS, la préfecture de Haute-Loire et Santé publique France.

"Le nombre important de personnes malades ayant pour seule exposition la consommation de l'eau distribuée" dans ces communes "oriente vers l'hypothèse d'une contamination du réseau d'eau", ajoutent-elles.

Lors de l'enquête diligentée par Santé publique France du 3 au 10 septembre, 191 personnes (dont 145 malades) ont d'ailleurs déclaré avoir perçu un problème de qualité de l'eau distribuée (couleur, goût ou odeur anormaux) au courant du mois d'août et la plupart la dernière semaine d'août.

La diminution rapide du nombre de cas à partir du 2 septembre oriente vers une contamination "probablement ponctuelle survenue dans les derniers jours du mois d'août".

Les analyses effectuées depuis montrent "des résultats conformes" et l'eau "peut-être consommée en toute sécurité", assurent l'ARS et la préfecture.

Des analyses sont en cours pour identifier le ou les germes à l'origine de cette épidémie.

Toutefois, il est "probable" que ces germes puissent "occasionner des cas secondaires de gastro-entérite par transmission interhumaine", met en garde l'ARS qui recommande le respect de certains règles d'hygiène comme le lavage des mains.