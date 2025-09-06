Pour lutter contre les déserts médicaux, la région Centre-Val de Loire salarie des médecins

Le
06 Sep. 2025 à 03h00 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Par Tom MASSON
© 2025 AFP
depuis 2019 la région Centre-Val de Loire, territoire à la plus faible densité de  médecins généralistes de l'hexagone, salarie 69 professionnels de santé pour combler le déficit

depuis 2019 la région Centre-Val de Loire, territoire à la plus faible densité de  médecins généralistes de l'hexagone, salarie 69 professionnels de santé pour combler le déficit

AFP/Archives
Charly TRIBALLEAU
Partager 3 minutes de lecture

Des médecins salariés à la campagne: depuis 2019 la région Centre-Val de Loire, territoire à la plus faible densité de médecins généralistes de l'hexagone, salarie 69 professionnels de santé pour combler le déficit, un défi de taille face aux difficultés de recrutement.

A Patay, petit village de la Beauce de 2.190 habitants situé à 30 kilomètres d'Orléans, l'arrivée de nouveaux soignants a été accueillie comme un "soulagement", se réjouit l'une des patientes, Jacqueline Guignard. Depuis plusieurs années, cette retraitée de 76 ans n'avait plus de médecin traitant.

Dans ce centre de santé, l'un des vingt qui accueillent les 69 professionnels salariés par la région, les rendez-vous s'enchaînent et c'est tout un bourg qui récupère son autonomie, selon Mme Guignard.

Trois médecins ont préféré le salariat au libéral et se relaient pour assurer les consultations, comme Mathilde Pottier, 30 ans, qui y a trouvé la possibilité de ne faire "que du médical".

"Dans le libéral, les contraintes horaires et du temps consacré à l'administratif étaient une charge", dit-elle. Avec des secrétaires médicales présentes au centre de santé, "j'ai vraiment pu me dégager ce temps-là", avec le sentiment de répondre à un "vrai besoin".

Dans un autre centre à Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire), Belkacem Otsmane s'est lui aussi tourné vers le salariat après avoir été "lessivé par la paperasse".

Manques

"L'activité libérale est bien, mais elle m'épuisait. Quand on arrive ici, tout est mis à disposition du médecin pour qu'il puisse exercer : le centre, le secrétariat, le matériel médical", résume-t-il.

Historiquement, "beaucoup de médecins libéraux étaient installés" dans cette ville de la métropole de Tours, mais "beaucoup ont pris leur retraite, donc on a rapidement eu des plannings très chargés" pour répondre aux manques.

En réinstallant des médecins dans des territoires "sous-dotés", le Dr Ostmane l'assure : "on évite plein d'hospitalisations en permettant aux gens d'être suivis".

Selon la Région, le Centre-Val de Loire est la dernière en termes de densité médicale de médecins généralistes (101,8 pour 100.000 habitants contre 125,2 en moyenne à l'échelle nationale).

Cinq départements sur six y sont en deçà de la moyenne de la France hexagonale et 25% des habitants ne disposent pas de médecin traitant.

"Nous avons multiplié les initiatives ces dernières années pour tenter de combler ces manques", assure le président de la Région François Bonneau (PS).

Le Centre-Val de Loire a ainsi été le premier territoire à salarier des professionnels de santé en 2019, sans parvenir toutefois à remplir la promesse de 150 médecins en 2025, pas plus que ne devrait l'être celle des 300 embauches en 2028.

Un rapport de la chambre régionale des comptes en 2023 affirmait par ailleurs que ce modèle n'avait pas encore "démontré sa plus-value".

- Concurrence -

"Les objectifs étaient ambitieux, mais tout ceci monte en puissance", veut croire M. Bonneau, indiquant que la participation auprès du Groupement d'intérêt public (GIP) régional, qui salarie les médecins, serait inférieur à un million d'euros en 2026.

Un salaire brut de 5.500 euros est proposé pour un médecin en début de carrière.

Tous "les domaines en matière de santé sont aujourd'hui marqués par la difficulté de recrutement, et ce qui compte pour nous, c'est de mettre en avant des conditions de pratique", ajoute-t-il.

"Nous avons été précurseurs: l'Occitanie et la région Auvergne-Rhône-Alpes avancent depuis dans ce sens", "preuve" selon lui de l'intérêt du projet, mais aussi forme de nouvelle concurrence pour attirer de nouveaux profils.

75.000 consultations ont déjà été réalisées en 2025 par les médecins salariés et ce sont plus de 27.000 habitants du Centre-Val de Loire qui disposent désormais d’un médecin traitant grâce à ce dispositif, selon la Région.

"Il reste beaucoup à faire, bien sûr, mais face à une telle préoccupation, c'est assez significatif", conclut François Bonneau.

Science
FRANCE

Dans le même thème - Science

Des boîtes de cigarettes électroniques jetables &quot;puffs&quot; et des sachets de nicotine dans une boutique à Paris, le 19 décembre 2024
Science

Les sachets de nicotine, prisés des jeunes, bientôt bannis

Promises depuis plus d'un an, les mesures pour la lutte conre l'exposition aux écrans des enfants et adolescents restent limitées
Science

Enfants et écrans: promises depuis plus d'un an, les mesures restent limitées

jtchapter: Ukraine : les drones révolutionnent les champs de bataille
International

Ukraine : les drones révolutionnent les champs de bataille

48.04833, 1.695

À la une

International

Appel à évacuer Gaza-ville, tour bombardée... que retenir de l'offensive israélienne ce samedi ?

International

Raid dans une usine américaine: plus de 300 Sud-Coréens concernés, selon Séoul

International

Au Vatican, un premier pèlerinage LGBT+ pour plus de diversité dans l'Eglise

"L'œil de Slimane"

ÉDITO. Le plan d'une "Riviera du Moyen-Orient", un requiem pour Gaza

International

"Notre économie est en péril" : pour contrer les États-Unis, le Canada lance des grands projets d'infrastructure

Sport

Football : le Maroc, premier pays africain qualifié pour le Mondial

International

Le Japon célèbre la majorité du seul jeune héritier masculin au trône

Sport

"Une obsession du sexe vrai": les "tests de féminité" refont débat après l'éviction de la France aux Mondiaux de boxe

International

"Antagoniser le monde": Xi Jinping, Vladimir Poutine, Kim Jong-un… Un sommet et un défilé aux allures anti-occidentales

Les Mots de la paix

Commerce, diplomatie, engagement militaire... La Chinafrique, une coopération stratégique