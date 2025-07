Pour préparer ses capteurs au champ de bataille, Thales mise sur le quantique

Jusqu'à 10.000 fois plus performants et plus petits: dans ses laboratoires près de Paris, Thales façonne les futurs instruments quantiques destinés au champ de bataille, tels des systèmes de navigation capables de guider avions et drones sans GPS ou des antennes qui pourraient faciliter la détection des sous-marins nucléaires.

Ils utilisent les propriétés de la physique quantique, la théorie qui décrit les phénomènes à l’échelle de l'infiniment petit.

Thales, qui compare la course mondiale au quantique à la conquête de l'espace, cherche notamment à appliquer ces technologies aux capteurs, un de ses segments phares. Le groupe est conscient d'accuser "probablement plusieurs années de retard" sur les capteurs quantiques, beaucoup plus précis et sensibles.

L'entreprise investit également dans les communications quantiques — plus résilientes au piratage des données —, un domaine où la Chine mène la danse, et moins dans l'ordinateur, où les États-Unis sont un leader incontesté.

Doctorante au laboratoire Albert-Fert à Palaiseau, Sarah Menouni présente une antenne de quelques centimètres théoriquement capable de détecter des champs électromagnétiques dans les basses fréquences, facilitant la localisation des sous-marins en plongée.

Il faudrait une structure de 600 mètres pour une détection équivalente.

Ultra-sensible et compacte, l'antenne sera testée dès 2030 dans le milieu sous-marin et dans l'espace.

Miniaturisation

Dans un autre laboratoire, c'est la miniaturisation de la production des atomes froids, utilisés dans les horloges atomiques, accéléromètres et gyroscopes, qui donne du fil à retordre aux scientifiques. Ce sont des éléments clés pour les centrales inertielles, qui fonctionnent sans signal externe (GPS).

"On utilise la lumière laser pour refroidir l'atome" à une température proche du zéro absolu, soit -273,15°C, souligne Mathieu Dupont-Nivet, ingénieur de Thales.

L'opération exigerait normalement "une table optique avec plein de composants" occupant souvent plus d’un mètre cube. C'est là qu’intervient la photonique intégrée comme solution de miniaturisation.

Un modèle d'antenne RF quantique au laboratoire III-V Lab de Nokia-Thales-CEA Leti, à Palaiseau, au sud de Paris, le 16 octobre 2024 AFP/Archives

"Ces technologies vont amener des ruptures avec des gains de performances exceptionnels", explique à l'AFP Véronique Guegan, vice-président de Thales Research & Technology.

Elles représentent "un atout stratégique pour les armées en termes de connaissance approfondie du champ de bataille, protection contre les cyberattaques et accélération des cycles de conception", abonde Jean-Xavier Chabane, responsable innovation et défense au Commissariat à l'énergie atomique (CEA).

"Tout s'est accéléré et il est nécessaire d'amener vite nos innovations sur le théâtre des opérations", dit Véronique Guegan.

Les retours du terrain en Ukraine — usage massif de drone et brouillage — imposent aux chercheurs un nouveau tempo.

"Nous devons sécuriser nos communications face aux alertes de piratage venant de Russie. Et le nombre de brouillage autour de l'Ukraine qui concernent la Pologne, les pays baltes et scandinaves et vont jusqu'à Berlin, doit nous inquiéter en Europe", remarque Carina Kiessling, physicienne et cheffe de projet au cabinet de conseil Roland Berger.

Les capteurs quantiques qui n'utilisent pas le GPS "aideront à rendre les vols aériens et spatiaux plus sûrs qu'aujourd'hui", estime-t-elle.

Saut technologique coûteux

Les progrès des concurrents sont difficiles à évaluer.

L'analyse des brevets et des publications scientifiques sont les seuls indicateurs, mais les États-Unis ont cessé de déposer les brevets en 2020, suggérant soit des avancées majeures, soit l'abandon des programmes.

Un chercheur travaille dans un laboratoire de recherche III-V Lab de Nokia-Thales-CEA Leti, à Palaiseau, au sud de Paris, le 16 octobre 2024 AFP/Archives

De point de vue scientifique, "on est à peu près à égalité en Europe avec les États-Unis et la Chine (...). Mais quand on regarde les investissements, ce sont les Américains qui ont le plus de moyens", explique à l'AFP Jean-François Bobier, partenaire chargé du quantique dans le cabinet de conseil BCG.

En Europe, on n'a pas de géants technologiques comme les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) ou IBM, leader de l'ordinateur quantique, "pour alimenter ces technologies" et "on dépend beaucoup de capital-risque et de l'État", ajoute-t-il.

L'Union européenne reste toutefois "le deuxième contributeur public pour les technologies quantiques" après la Chine et le fait que Donald Trump consacre moins d'argent à la recherche est "une chance pour l'Europe", nuance Carina Kiessling.

Le ministre français des Armées Sébastien Lecornu a estimé début juillet que "défendre une autonomie stratégique sur le quantique [allait] demander autant d'efforts que ce que les gaullistes ont pu faire dans les années 60 pour l'atome".