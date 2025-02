Près de 50 cas de rougeole recensés au Texas

Près de 50 cas de rougeole ont récemment été recensés au Texas, selon un rapport des autorités locales vendredi, témoignage du retour en force de cette maladie très contagieuse qui avait été quasiment éradiquée grâce à la vaccination.

Ces contaminations surviennent alors que les taux de vaccination aux Etats-Unis évoluent à la baisse depuis la pandémie de Covid-19. Et au moment où l'incertitude règne quant à la politique que mènera le nouveau ministre américain de la Santé, Robert Kennedy Jr, connu pour ses positions antivaccins.

Une "épidémie de rougeole" est en cours "dans la région des plaines du sud du Texas", a écrit vendredi le ministère local de la Santé, évoquant "48 cas" dont les "symptômes sont apparus au cours des trois dernières semaines".

Toutes les personnes affectées par cette maladie "ne sont pas vaccinées ou leur statut vaccinal est inconnu", précisent les autorités texanes. Et "treize des malades ont été hospitalisés."

La quasi-totalité des malades (42) est âgée de moins de 18 ans, dont 13 de moins de quatre ans.

Quasiment éradiquée dans de nombreux pays développés, la rougeole est réapparue ces dernières années à la faveur d'un affaiblissement de la couverture vaccinale. Aux Etats-Unis, la proportion d'enfants en maternelle vaccinés contre la rougeole est passée de 95% en 2019 à moins de 93% en 2023, avec des diminutions plus importantes localement.

Dérogations

L'épidémie de rougeole en cours se déroule ainsi dans un comté avec "les taux de vaccination les plus bas de l'Etat", relève Amesh Adalja, professeur en maladies infectieuses à université Johns Hopkins, interrogé par l'AFP.

Si le vaccin contre la rougeole est obligatoire, de plus en plus de parents ont recours à des exemptions "non-médicales", explique à l'AFP Terri Burke de l'association locale The Immunization Partnership, qui promeut la vaccination.

Au Texas comme dans de nombreux Etats américains, les parents peuvent invoquer par exemple une raison religieuse pour obtenir une dérogation.

L'an dernier, 285 cas de rougeole avaient été recensés dans le pays, selon les autorités fédérales, contre 59 en 2023. Un nombre élevé mais moindre que les 1.274 cas recensés en 2019 lors d'une épidémie au sein des communautés juives orthodoxes de New York et du New Jersey, non vaccinées.

Avant la mise au point du vaccin contre la rougeole au début des années 1960, la maladie tuait des centaines d'enfants chaque année aux États-Unis, et continue de faire des dizaines de milliers de morts à travers le monde, rappellent les experts.

Robert Kennedy Jr a assuré faussement à plusieurs reprises qu'il existait un lien entre le vaccin ROR (rougeole, oreillons et rubéole) et l'autisme. L'étude à l'origine de cette théorie, publiée 1998, s'est avérée être un trucage et des travaux postérieurs ont démontré l'absence de lien.