Promotion de l'alcool: la justice française fait retirer plusieurs publications à Meta

Le
19 Aoû. 2025 à 08h39 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
La justice française a fait retirer à Meta (Facebook, Instagram) une vingtaine de publications qui font la promotion de l'alcool, a annoncé mardi l'association Addictions France, qui avait déjà obtenu une première victoire judiciaire en ce sens.

"Le juge a non seulement ordonné leur retrait, mais a également enjoint à Meta de transmettre à Addictions France les données d'identification des auteurs de ces contenus", se félicite l'association dans un communiqué.

La décision, rendue par le tribunal judiciaire de Paris et transmise par l'association, remonte à début avril, mais Addictions France n'a communiqué dessus que ce mardi.

Dans le détail, la décision de justice liste les publications impliquées, notamment effectuées sur Instagram, qui émanent de 13 influenceurs dont le chef Juan Arbelaez et l'animatrice Malika Ménard.

Par exemple, une publication montrant "la photographie de M. Arbelaez tenant une bouteille de vin à la main en compagnie de (l'humoriste) François-Xavier Demaison", note la décision.

Les publications concernées ne sont désormais plus visibles depuis la France, Instagram expliquant que la plateforme se conforme "à une requête juridique nous demandant de restreindre ce contenu".

En France, les publicités pour l'alcool sont strictement encadrées, limitées à un contenu informatif, interdisant toute association avec la fête, la convivialité ou l'humour.

Addictions France estime que les images postées par des influenceurs se mettant en scène avec des bouteilles ou logos bien visibles sont un moyen de détourner la loi.

Elle avait déjà obtenu une victoire judiciaire fin 2023: la justice avait demandé à Meta de supprimer plusieurs publications et de donner les noms et prénoms des titulaires des comptes, ainsi que leurs adresses de courrier électroniques.

La nouvelle décision lève notamment une "ambiguité" promue par les producteurs d'alcool, selon Addictions France.

"Contrairement à ce que prétendent ces derniers dans leurs guides +d'autorégulation +, des posts de +chefs + (...) valorisant explicitement des marques d’alcool dans les recettes ou pour en accompagner la dégustation, ont été condamnés par le juge", souligne l'organisation.

A l'issue de la précédente décision, Meta avait supprimé les publications incriminées sans faire plus de commentaire.

