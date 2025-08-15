Quasiment toute la France en orange au 8e jour de la vague de chaleur

Après une légère accalmie jeudi, due aux orages, le thermomètre repart à la hausse vendredi, avec 80 départements placés en vigilance orange par Météo-France

Après une légère accalmie jeudi, due aux orages, le thermomètre repart à la hausse vendredi, avec 80 départements placés en vigilance orange par Météo-France, au huitième jour de la canicule qui touche le pays et le sud de l'Europe.

Le mercure doit atteindre de nouveau les 40°C - "ponctuellement plus" - dans le Sud-Ouest, indique le dernier bulletin de l'institut, qui prévoit aussi des températures très fortes "sur l'arc méditerranéen".

Avec 35 degrés annoncés, "la canicule gagne également la Bretagne, jusqu'ici épargnée", relève le prévisionniste national, alors qu'elle "régresse" sur le nord du pays, classé en vert. L'Ile-de-France ne sera plus en vigilance orange dès 06H00 vendredi.

La vague de chaleur en cours depuis huit jours doit perdurer au moins jusqu'à mardi mais "à ce stade, nous n'envisageons pas de vigilance rouge pour ce week-end", a précisé Damien Griffaut, de Météo-France, jeudi lors d'un point-presse.

L'heure reste à l'adaptation à la chaleur à laquelle les personnes âgées et isolées sont particulièrement vulnérables, même si la prévention s'est améliorée depuis la canicule meurtrière de 2003 AFP/Archives

L'heure reste donc à l'adaptation à la chaleur à laquelle les personnes âgées et isolées sont particulièrement vulnérables, même si la prévention s'est améliorée depuis la canicule meurtrière de 2003.

A Bordeaux, qui avait battu son record de chaleur lundi avec 41,6°C, un registre municipal recense plus de 3.600 personnes "fragiles", dont un quart de "seniors isolés".

La mairie a décidé d'ouvrir, vendredi et samedi après-midi, trois lieux d'accueil climatisés pour personnes âgées; les musées et trois piscines seront aussi ouverts en ce jour férié, parmi d'autres mesures exceptionnelles.

"Suffoquant"

Simon-Pierre van Ginneken, un père de famille de 44 ans, a décidé toutefois de fuir les 32 degrés de son appartement du nord de la ville pour se "réfugier" chez des amis en Ille-et-Vilaine (département en vigilance jaune seulement) pour les trois prochains jours.

Des enfants se rafraîchissent dans une fontaine à brume dans le centre de Paris le 13 août 2025, en pleine canicule AFP/Archives

"J'ai une petite fille de deux ans, ça devient vite suffoquant pour elle, alors on va rouler pendant six heures vendredi matin mais ça lui évitera trois jours caniculaires à mal dormir", explique-t-il, conscient toutefois que dans le village où il se rend, plus de 30°C sont annoncés.

Dans les Landes, où se tient jusqu'à dimanche la Feria de Dax qui rassemble tous les ans plusieurs centaines de milliers de personnes, la municipalité a annulé certaines animations vendredi "en raison des fortes chaleurs".

Le risque d'incendies sera également élevé dans les prochains jours dans le sud et le centre-ouest, en raison de la sécheresse et des vents.

Le paysage calciné après le passage de l'incendie à Coustouge, dans l'Aude, le 8 août 2025 AFP/Archives

A partir de samedi, "on a la mise en place d'une tramontane et d'un mistral en moyenne vallée du Rhône. Même s'ils sont modérés, cela entraînera une hausse" des risques, particulièrement marquée sur l'Aude et la Drôme qui "vont passer en danger de feu très élevé, donc en rouge", a ajouté le prévisionniste de Météo-France.

De nouveaux orages, en début de semaine prochaine, devraient faire baisser les températures selon l'institut et mettre un terme à ce nouvel épisode de canicule, le deuxième de l'été et le 51e en France depuis 1947, ces phénomènes étant rendus plus fréquents et plus intenses par le changement climatique.

Dans l'Hexagone, 266 stations météo ont enregistré au moins une fois une température de 40°C ou plus entre le 9 et le 12 août 2025 inclus. Soit plus que sur toute la seconde moitié du XXème siècle (235).