Quatre touristes étrangers meurent au Laos, un empoisonnement au méthanol soupçonné

Au moins quatre touristes étrangers sont morts à Vang Vieng, une ville du Laos prisée par les routards, ont annoncé jeudi des responsables gouvernementaux et des médias, un empoisonnement à l'alcool frelaté contenant du méthanol étant soupçonné.

Les victimes sont deux Danois, une Australienne et un Américain, selon leurs gouvernements respectifs, qui ne précisent pas les causes des décès.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a annoncé devant le Parlement la mort d'une Australienne de 19 ans, Bianca Jones, tandis qu'une autre jeune femme du même âge, Holly Bowles, "est en train de lutter pour sa vie".

Cette dernière a été hospitalisée en réanimation à Bangkok, a déclaré son père, Shaun Bowles, à la chaîne de télévision australienne Nine News.

Selon des médias britanniques et australiens, un groupe d'une douzaine de touristes est tombé malade après une soirée à Vang Vieng le 12 novembre. Plusieurs ont été hospitalisés en Thaïlande voisine.

Les deux Australiennes, originaires de Melbourne, ont commencé à se sentir mal à l'auberge Nana Backpackers à Vang Vieng où elles séjournaient, selon les médias australiens.

Elles ont bu au bar de l'auberge avant de sortir pour la soirée, a rapporté le journal Sydney Morning Herald. Elles n'ont pas quitté leur chambre le 13 novembre comme prévu et le personnel de l'auberge les a conduites d'urgence à l'hôpital.

Fêtes dans la jungle

Jeudi, l'auberge était injoignable, n'acceptait plus de réservations sur les sites internet spécialisés, tandis que ses pages Instagram et Facebook étaient désactivées.

Le ministère danois des Affaires étrangères a annoncé pour sa part que "deux citoyens danois sont décédés au Laos", sans préciser leurs identités ni les causes des décès. "Pour des raisons d'intégrité personnelle, le ministère n'a pas d'autres commentaires", a-t-il écrit dans un communiqué.

D'après le média ABC News, il s'agit de deux jeunes femmes d'une vingtaine d'années.

Le département d'État américain a par ailleurs confirmé le "décès d'un citoyen américain à Vang Vieng, au Laos", précisant qu'il "suivait de près la situation et fournissait une assistance consulaire". Il n'a pas non plus donné de détails sur la date ou la cause du décès.

Un média britannique a quant à lui fait état d'une femme britannique hospitalisée à Bangkok après avoir bu de l'alcool à Vang Vieng. Et l'ambassade de Nouvelle-Zélande à Bangkok a déclaré avoir été contactée par l'un de ses ressortissants "qui ne se sentait pas bien et pourrait être victime d'un empoisonnement au méthanol au Laos".

Vang Vieng, dans la province de Vientiane dans le nord-ouest du Laos, est populaire chez les jeunes amateurs de voyages sac au dos et de sports d'aventure. La ville, autrefois réputée pour le mauvais comportement de jeunes touristes lors de fêtes organisées dans la jungle, a récemment redoré son blason en tant que destination écotouristique.

Dans leurs conseils aux voyageurs, les autorités de plusieurs pays occidentaux mettent en garde leurs ressortissants sur les risques d'empoisonnement au méthanol lors de consommation d'alcool au Laos.

Le ministère britannique des Affaires étrangères signale ainsi "des cas de décès et de graves maladies causés par des boissons alcoolisées contenant du méthanol", principalement des contrefaçons de marques connues de vodka ou de spiritueux locaux.

Le méthanol est un alcool utilisé dans la fabrication de liquide antigel ou lave-glace, de vernis ou de fluide pour photocopieurs. Il peut être ajouté à d'autres alcools pour en augmenter la puissance ou en réduire le prix, mais il peut provoquer la cécité, des lésions au foie et la mort.

En août, six personnes étaient mortes et une vingtaine avaient été hospitalisées en Thaïlande après avoir bu de l'alcool de contrebande contenant du méthanol.