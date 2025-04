Risque sanitaire: la vente et l'importation de coupe-faim à base de Garcinia suspendues en France

Les coupe-faim à base de la plante Garcinia cambogia, qui peuvent entraîner des effets indésirables graves pour la santé, ne peuvent plus être vendus ou importés en France, a annoncé vendredi le gouvernement, dans l'attente d'une décision européenne.

Début mars, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) avait recommandé de ne pas consommer les compléments alimentaires à base de Garcinia cambogia, pointant des effets indésirables graves associés à leur consommation en raison notamment de la présence d'acide hydroxycitrique.

La France a informé la Commission européenne des conclusions de cette expertise et de la nécessité de mesures au niveau européen, ont indiqué la ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, dans un communiqué.

En attendant une éventuelle décision européenne, Annie Genevard et Eric Lombard ont décidé, pour "protéger les consommateurs", de "suspendre l'introduction depuis un État membre de l'Union européenne, l'importation depuis un pays tiers, et la mise sur le marché national des compléments alimentaires contenant la plante Garcinia cambogia", via un arrêté daté du 15 avril.

Cette mesure, qui prend immédiatement effet, "interdit tout écoulement des stocks déjà présents sur le marché, compte tenu du risque sanitaire aigu identifié".

Les exploitants du secteur alimentaire ayant mis sur le marché des compléments alimentaires à base de Garcinia cambogia doivent procéder à leur retrait-rappel.

"Les services d'inspection du ministère seront amenés à réaliser des contrôles pour vérifier l’effectivité de ces mesures", ont prévenu les ministres.

Bien qu'interdite dans les médicaments depuis 2012, la plante Garcinia cambogia - ou Tamarinier de Malabar - continuait d'"être proposée dans des compléments alimentaires" pour perdre du poids - quelque 340 sont commercialisés, principalement sur internet -, avait alerté l'Anses le 5 mars.

Or, entre 2009 et mars 2024, 38 cas d'effets indésirables ont été signalés en France: atteintes hépatiques, psychiatriques, digestives (pancréatites), cardiaques et musculaires souvent graves.

Actuellement, le règlement européen ne s'oppose pas à l'utilisation des allégations de santé ("contrôle du poids", "réduction du stockage des graisses" et "de la sensation de faim", "contrôle de la glycémie et du taux de cholestérol"...) mises en avant par les fabricants de compléments alimentaires à base de Garcinia cambogia. Elles sont en cours d'examen par l'Agence européenne de sécurité des aliments (Efsa).