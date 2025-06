Sanofi se renforce en immunologie avec le rachat de la biotech américaine Blueprint Medicines

Le géant pharmaceutique français Sanofi se renforce dans les maladies immunologiques rares avec l’acquisition de la biotech américaine Blueprint Medicines, une opération qui s’inscrit dans sa stratégie actuelle visant à devenir un leader mondial en immunologie.

Pour cette acquisition d’envergure annoncée lundi,Sanofi, qui fait régulièrement son marché aux États-Unis, versera 129 dollars par action, soit une valeur d'environ 9,1 milliards de dollars (plus de 7,9 milliards d'euros).

"Sous réserve de la réalisation" de plusieurs étapes de développement clinique et de réglementation, la valorisation totale pourra grimper à 9,5 milliards de dollars (8,3 milliards d'euros), selon le groupe français.

Cette annonce survient quelques jours après que le groupe pharmaceutique a annoncé l'échec de l'une des deux études de phase 3 — dernière étape avant une éventuelle commercialisation — concernant son traitement expérimental, l'itépekimag, contre la bronchite du fumeur (BPCO).

A la Bourse de Paris, l'action reculait de 1,65% dans un marché en baisse de 0,46% à 15H20.

L'acquisition de Blueprint est la plus importante depuis celle de Bioverativ rachetée en 2018 pour 11,6 milliards de dollars.

Elle "renforce significativement notre position dans les maladies rares, notamment la mastocytose systémique", a résumé le directeur financier François Roger au cours d’une conférence téléphonique.

Le portefeuille acquis auprès de Blueprint comprend principalement la molécule avapritinib, le seul médicament approuvé pour traiter la mastocytose systémique avancée et indolente aux États-Unis où il est commercialisé sous le nom d’Ayvakit.

Le médicament est également approuvé dans l’Union européenne sous le nom d’Ayvakyt pour le traitement des adultes atteints de mastocytose systémique indolente, la forme la plus fréquente de la maladie et qui progresse lentement.

La mastocytose systémique est une maladie rare du système immunitaire où les cellules mastocytes, qui jouent un rôle clé dans la défense de l’organisme, s’accumulent de manière anormale dans plusieurs organes du corps.

On les trouve surtout dans les zones comme la peau, les poumons ou le tube digestif.

"Acquisitions pertinentes"

Cette opération permettra en outre à Sanofi d’ajouter deux autres médicaments en développement à son portefeuille, l’un en stade avancé dans la mastocytose systémique (l'élénéstinib) et l’autre en phase précoce, le BLU-808 présenté comme ayant "le potentiel de traiter un large éventail de maladies en immunologie".

"L'objectif n'est pas de faire des acquisitions pour le simple plaisir d'en faire, mais de nous assurer de trouver des acquisitions pertinentes d'un point de vue stratégique, scientifique, avec des actifs différenciés et qui offrent un rendement adéquat à nos actionnaires", a souligné le directeur financier François Roger.

"Au cours des dix dernières années, Sanofi a investi 40 milliards d'euros en fusions-acquisitions et en développement commercial", a-t-il détaillé.

"Nous avons perdu seulement 10%, soit 4 milliards d’euros, ce qui n’est pas énorme en réalité, et presque entièrement dans le domaine de l’oncologie" et "les décisions récemment prises concernant l’oncologie et les 36 milliards restants ont généré beaucoup de valeur", a-t-il complété.

En 2019, Sanofi a pris un virage en recentrant ses activités de recherche et développement sur l’immunologie et les maladies rares, une réorientation qui s’est traduite par un désengagement progressif de la recherche en oncologie.

Le rachat de Blueprint s'accompagnera d'"une augmentation immédiate de notre marge brute et des impacts positifs attendus sur le résultat opérationnel et le bénéfice par action après 2026", a affirmé M. Roger.

Sanofi avait fait son entrée dans les maladies rares en achetant la biotech américaine biotech Genzyme en 2011 pour environ 20 milliards de dollars.

Après Genzyme, il a acquis Bioverativ en 2018 qui lui a ouvert les portes du marché des traitements de l’hémophilie ou encore Principia Biopharma dans les maladies auto-immunes en 2020 pour 3,7 milliards de dollars.

"Si l'on considère la valeur de cette acquisition (Principia Biopharma), elle a probablement été multipliée par trois ou quatre aujourd'hui", a cité en exemple le directeur financier.

Toujours dans le domaine des maladies auto-immunes, Sanofi a également décidé lundi d'étendre sa collaboration lancée en 2019 avec la société américaine Nurix Therapeutics en prenant une licence exclusive sur sa plateforme de développement de thérapies ciblées contre des maladies inflammatoires dont la dermatite atopique et l'asthme.