Sidaction 2025: 3,9 millions d'euros de promesses de dons

L'association Sidaction a reçu 3,9 millions d'euros de promesses de dons pour la lutte contre le sida lors de la 31ème édition de son weekend de collecte annuel, un montant en légère hausse par rapport à l'an passé.

"Il est essentiel de poursuivre cet élan de solidarité car la mobilisation doit s’inscrire dans la durée. Les défis que nous allons devoir relever sont immenses et les besoins financiers, notamment pour la recherche, vont être considérables dans les mois et les années à venir", a indiqué dimanche soir dans communiqué Florence Thune, directrice générale de Sidaction.

L'association a exactement recueilli 3,909 millions d'euros de promesses, un montant quasiment similaire à 2024 (3,87 millions d'euros).

"Grâce à la recherche, on peut vivre avec le VIH, en aidant la recherche on pourra vivre SANS", clamait cette année l'association, cofondée en 1994 par Pierre Bergé et Line Renaud.

"La priorité" est donnée aux "traitements du futur pour aboutir à une rémission, si ce n'est à une guérison", a souligné la présidente du Sidaction, codécouvreuse du virus et prix Nobel de médecine, Françoise Barré-Sinoussi samedi sur France Inter.

Les sommes récoltées iront également aux associations qui accompagnent les "personnes les plus précaires, qui sont malheureusement les plus vulnérables pour l'infection VIH", a-t-elle ajouté.

Le Sidaction, qui finance des programmes associatifs d'aide aux personnes vivant avec le VIH, en France et à l'international comme en Afrique, s'inquiète des conséquences du gel par le gouvernement de Donald Trump de presque tous les programmes de l'agence américaine de développement USAID, par laquelle transite une large part de l'aide humanitaire mondiale.

"Cet argent", servait "à traiter les malades, à prévenir aussi l'infection", a rappelé samedi Françoise Barré-Sinoussi, qualifiant la décision du président américain de "catastrophe pour les années à venir".

Plusieurs centaines de spécialistes du VIH avaient exhorté la semaine dernière les Etats-Unis à rétablir leurs contributions. Les coupes pourraient "provoquer la mort d'environ six millions de personnes lors des quatre prochaines années", avaient-ils jugé.

En France, quelque 200.000 personnes vivent avec le VIH et près de 5.500 nouvelles séropositivités ont été découvertes en 2023.

Malgré les progrès des 20 dernières années, près de 40 millions de personnes vivent encore avec le VIH dans le monde, dont un quart environ sans traitement, et plus de 600.000 meurent chaque année des suites du sida.