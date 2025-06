Starbase, entre base spatiale de haute technologie et zones naturelles sauvages

Juste avant le décollage de la mégafusée Starship, des dauphins barbotent près des côtes du sud du Texas. Puis le mastodonte s'ébranle, faisant trembler Starbase, la nouvelle ville érigée par Elon Musk.

L'homme le plus riche du monde, qui vient de quitter l'administration de Donald Trump, n'a pas perdu de temps dans ses projets parallèles de conquête de la planète Mars grâce à sa société spatiale SpaceX.

Des dizaines de voitures roulent à toute allure sur l'étroit boulevard Boca Chica, en direction de la base spatiale.

Un buste d'Elon Musk, dont la joue, recouverte d'un patch, a été vandalisée, à l'extérieur de Brownsville, le 28 mai 2025 au Texas AFP

Au bord de la route, un buste d'Elon Musk... dont la joue a apparemment été vandalisée, recouverte d'une sorte de patch.

L'entrepreneur n'a pas ménagé ses efforts pour développer Starbase, une ville nouvelle construite autour des locaux de SpaceX.

Située près de la plage de Boca Chica, à deux pas du Rio Grande et de la frontière mexicaine, elle est officiellement devenue une commune après un vote populaire début mai.

Des maisons préfabriquées peintes en noir, blanc et gris ont une vue directe sur l'imposant bâtiment de l'entreprise portant l'emblème X. Les maquettes de deux immenses fusées et d'un vaisseau spatial font aussi partie du paysage, visibles à des kilomètres à la ronde.

"Colonisateur"

La majeure partie du terrain appartient à l'entreprise. Les maisons des quelque 500 habitants sont dotées d'un patio où l'on peut installer chaises longues et barbecue.

Des maisons préfabriquées à la Starbase, le 28 mai 2025 au Texas AFP

Dans cette espèce de ville champignon comme le Far West en a connu au XIXe siècle du temps de la ruée vers l'or, d'autres logements sont en cours de construction et des habitants vivent en attendant dans des mobile homes.

La ville, en pleine expansion, est entourée de nature et de faune, en particulier d'oiseaux.

"C'est formidable de construire une ville entière autour d'une base de lancement. Peut-être que je m'installerai ici un jour. J'aimerais aller sur Mars, qui ne le voudrait pas ?", s'enthousiasme Dominick Cardenas, jeune informaticien de 21 ans qui a assisté fin mai au neuvième vol d'essai de Starship.

Mais tout le monde n'est pas du même avis: "Musk ne devrait pas être ici, c'est un colonisateur. La terre ici est sacrée pour les autochtones. Et SpaceX pollue et profane cette terre", déclare à l'AFP le Dr Christopher Basaldu, membre de la tribu autochtone Carrizo/Comecrudo.

Un panneau indique la direction de Starbase, sur une route à l'extérieur de Brownsville, le 28 mai 2025 au Texas AFP

Et les journalistes ne sont pas forcément bienvenus: une personne interrogée pour une interview prévient qu'elle va appeler la sécurité.

Et le maire de Starbase, Bobby Peden, n'a pas donné suite aux demandes d'entretien de l'AFP. Même silence du côté des autorités du Comté de Cameron, où est située la base.

Une réunion est prévue fin juin pour discuter de l'aménagement de nouveaux espaces, et SpaceX a également un projet de bâtir un complexe commercial, RioWest, évalué à environ 15 millions de dollars.

25 vols annuels

Une usine de gaz naturel liquéfié est aussi en construction dans la ville voisine de Brownsville, qui pourra traiter du méthane, un carburant de la fusée Starship. Pour Bekah Hinojosa, cofondatrice du Réseau de justice environnementale du sud du Texas, cette usine pourrait devenir la station-service d'Elon Musk.

Une aigrette garzette cherche de la nourriture dans l'eau près de Starbase, le 28 mai 2025 au Texas AFP

Mme Hinojosa rappelle que dans la zone où opère SpaceX se trouvent deux réserves naturelles, celle de la vallée du Rio Grande et de l'immense lagune Atascosa. En outre, la plage de Boca Chica, très fréquentée depuis des décennies par les locaux, est maintenant fermée chaque fois qu'il y a des vols d'essai.

"Les fusées ne sont pas censées exploser à proximité de zones humides et d'habitats vierges", souligne Bekah Hinojosa.

En 2024, l'Agence de protection de l'environnement a sanctionné SpaceX pour des rejets dans des zones humides reliées au Rio Grande.

Le bâtiment de SpaceX à Starbase, le 28 mai 2025 au Texas AFP

Et même si Kathryn Lueders, PDG de SpaceX, a assuré à des responsables locaux que la base travaillait à réduire au maximum son empreinte environnementale, l'inquiétude reste vive. D'autant que SpaceX vient de recevoir l'autorisation de passer de cinq à 25 vols annuels.

Mais Mme Hinojosa y voit une lutte "de David contre Goliath". "Nous sommes l'une des communautés les plus pauvres du pays avec de faibles revenus et nous avons affaire à Elon Musk", l'un des hommes les plus puissants de la planète, pointe-t-elle. "Nous avons intenté des procès, mais il a tellement de pouvoir qu'il a trouvé le moyen d'échapper à la plupart d'entre eux".