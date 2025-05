Trump promet de réduire drastiquement le prix des médicaments aux Etats-Unis

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi un plan pour réduire drastiquement le prix des médicaments aux Etats-Unis, où ils sont bien plus onéreux qu'à l'étranger, accusant à cette occasion les pays européens d'être en grande partie responsables de ces écarts.

"Les prix de certains médicaments sur ordonnance et produits pharmaceutiques baisseront presque immédiatement de 50 à 80 ou à 90%", a clamé le républicain lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche.

Et d'assurer: "l'Europe va devoir payer un peu plus, le reste du monde va devoir payer un peu plus et l'Amérique va payer beaucoup moins".

Des réductions spectaculaires qu'il compte obtenir principalement par le biais de négociations directes avec les groupes pharmaceutiques, qui se sont pourtant montrés dans le passé opposés à de telles politiques.

"Big Pharma se conformera soit volontairement à ce principe, soit (nous utiliserons) le pouvoir du gouvernement fédéral pour garantir que nous payons le même prix que les autres pays", a déclaré le président, tout en prenant la défense de cette industrie.

"Ce sont vraiment les pays qui ont forcé les grandes sociétés pharmaceutiques", a-t-il ainsi estimé, accusant l'Union européenne d'avoir été "brutale" dans la négociation des prix appliqués sur son territoire, forçant ainsi selon lui les groupes à les augmenter aux Etats-Unis. "Je ne jette pas la pierre aux laboratoires pharmaceutiques. Je m'en prends davantage aux pays", a-t-il encore affirmé.

Ecarts

Les prix des médicaments aux Etats-Unis figurent parmi les plus élevés du monde et surpassent ceux appliqués dans les pays frontaliers (Canada et Mexique) et en Europe.

Selon une étude de la Rand Corporation, les Américains payent ainsi en moyenne 2,5 fois plus pour les médicaments sur ordonnance que les Français par exemple. Donald Trump s'était engagé à réduire cet écart au cours de sa campagne présidentielle.

Les laboratoires pharmaceutiques justifient notamment ces écarts par la nécessité de financer leurs travaux de recherche et de développement, afin de permettre la découverte de nouveaux traitements. Ce à quoi Washington rétorque qu'elle ne peut contribuer à elle seule.

Le plan annoncé lundi reprend notamment un mécanisme visant à aligner les prix américains avec les plus bas appliqués dans d'autres pays développés. Donald Trump avait tenté de le mettre en oeuvre lors de son premier mandat mais s'était heurté à l'opposition de l'industrie pharmaceutique.

Cette fois, la Maison Blanche envisage une série de mesures de coercition ainsi que l'import de produits pharmaceutiques depuis des pays développés où les prix sont plus bas.

Mi-avril, Donald Trump avait déjà signé un premier décret ordonnant à son administration de travailler à une série de mesures pour faire baisser les prix des médicaments. Rien n'assure pour autant qu'elles se traduisent par une baisse des prix pour les Américains, du moins dans l'immédiat.

Les négociations menées par l'assurance-santé publique des plus de 65 ans, "Medicare", sur les prix de certains médicaments sont des processus au long cours et les prix réduits négociés par l'ancien président Joe Biden - qui a également mené une offensive en la matière - ne s'appliqueront par exemple qu'en 2026.

Le mécontentement des ménages face à l'inflation des années 2022-2023 a été analysé comme l'une des raisons de la réélection de Donald Trump. Mais sa politique de guerre commerciale qui a consisté ces derniers mois à augmenter les droits de douane imposés aux importations américaines fait craindre une nouvelle hausse des prix.