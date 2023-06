Un élément clé pour la vie découvert sur une lune de Saturne

La longue quête d'une vie extraterrestre vient de recevoir un coup de pouce majeur: du phosphore, un élément clé pour la vie, a été découvert dans un océan situé sous la surface glacée d'Encelade, une lune de Saturne.

La découverte, basée sur l'étude des données recueillies par la sonde Cassini de la Nasa, a été publiée mercredi dans la prestigieuse revue Nature.

La sonde Cassini a exploré Saturne et ses anneaux et lunes de 2004 à sa destruction dans l'atmosphère de la planète géante gazeuse en 2017.

"C'est une découverte incroyable pour l'astrobiologie", a déclaré Christopher Glein du Southwest Research Institute, l'un des co-auteurs de l'article. "Nous avons trouvé du phosphore en abondance dans des échantillons de panache de glace éjectés par l'océan souterrain."

Les geysers du pôle sud d'Encelade crachent dans l'espace des particules très fines de glace qui alimentent l'anneau E de Saturne, le plus externe et le plus ténu de la planète géante.

Les scientifiques avaient déjà découvert des minéraux et composés organiques dans les particules de glace éjectées par Encelade, mais pas du phosphore, un élément essentiel de l'ADN et de l'ARN qu'on trouve également dans les os et les dents des humains et des animaux, et même dans le plancton océanique.

De fait, la vie telle que nous la connaissons ne serait pas possible sans le phosphore.

Les modèles géochimiques anticipaient la présence de phosphore dans ces particules, une prédiction publiée dans un article antérieur, mais cela restait à confirmer, a souligné Christopher Glein.

Image de la Nasa obtenue le 14 juin 2023 de la planète Encelade prise par la sonde Cassini en 2005 NASA/AFP

"C'est la première fois que cet élément essentiel est découvert dans un océan ailleurs que sur Terre", a ajouté le principal auteur de l'étude, Frank Postberg, planétologue à la Freie Universitat de Berlin, cité dans un communiqué de la Nasa.

Pour cette découverte, les auteurs ont passé au peigne fin les données recueillies par l'instrument Cosmic Dust Analyzer de la sonde Cassini. Ils en ont confirmé les résultats en réalisant des expériences en laboratoire pour montrer que l'océan d'Encelade contenait du phosphore sous diverses formes solubles dans l'eau.

Au cours des 25 dernières années, les planétologues ont découvert que les mondes avec des océans sous une couche de glace en surface étaient nombreux dans notre système solaire.

Il y en a par exemple sur Europe, une lune de Jupiter; sur Titan, la plus grande lune de Saturne, et même sur la planète naine Pluton.

Les planètes qui ont, comme la Terre, des océans de surface doivent se situer à une distance adéquate de leur étoile pour maintenir des températures permettant la vie. La découverte de mondes avec des océans souterrains augmente le nombre de planètes qui pourraient être habitables.

"Avec cette découverte, l'océan d'Encelade est maintenant connu pour satisfaire ce qui est généralement considéré comme la première condition nécessaire à la vie", a déclaré Christopher Glein. "La prochaine étape est claire - il faut revenir à Encelade pour voir si l'océan habitable est réellement habité."