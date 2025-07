Un géologue sud-africain dévoile les secrets de la Terre

Dans le film d'action Dante's Peak sorti en 1997, l'acteur américain Pierce Brosnan incarne un volcanologue envoyé pour enquêter sur l'activité sismique d'un volcan longtemps resté endormi. Des années après sa sortie, c'est ce film qui a inspiré le Sud-Africain Tebogo Makhubela pour devenir géologue.

Lauréat du prestigieux prix Wayfinder 2025 décerné par National Geographic, M. Makhubela, 35 ans, dirige une équipe de recherche qui oeuvre à révéler les mystères de l'évolution humaine.

Son terrain d'étude se situe sous la surface de la Terre, dans les grottes calcaires du "Berceau de l'Humanité", un site classé au patrimoine mondial de l'Unesco à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Johannesburg.

S'exprimant depuis l'intérieur des grottes de Rising Star, le géologue explique dans un entretien à l'AFP que ses collègues et lui n'ont fait que "gratter la surface" de ce site qui remonte à cinq millions d'années.

Dans un paysage de savane en apparence banal, cachée sous un amas rocheux recouvert d'herbe, se trouve la grotte où des scientifiques ont découvert en 2013 Homo naledi, un lointain parent de l'Homme qui a vécu il y a environ 300.000 ans.

"Nous n'avons étudié que 30% de cette grotte... Pour les 70% restants, il nous faudra, selon moi, au moins 20 ans", explique M. Makhubela, vêtu d'une combinaison vert foncé et d'un casque équipé d'une lampe frontale.

Avec les nombreuses autres grottes encore à explorer, les recherches de M. Makhubela sont loin d’être terminées.

"Je prendrai ma retraite avant qu'on ait fini. C'est pourquoi je dois former de nombreux étudiants : pour qu'ils puissent prendre la relève."

– Poursuivre ses rêves –

M. Makhubela, qui enseigne à l'université de Johannesburg et encadre quatre doctorants, espère que davantage de jeunes scientifiques se joindront à sa mission – qu'il estime essentielle pour éclairer l'histoire de l'humanité et de son environnement.

"La géologie nous aide à comprendre la Terre, notre planète, comment elle fonctionne, comment elle s'est formée, sa composition et ses processus", explique-t-il, assis sur un rocher à côté de son sac à dos jaune rempli de carnets, de stylos et d'instruments de mesure.

Sa spécialité? La géochimie et la géochronologie, ou plus simplement, la datation des fossiles et des changements environnementaux.

Un des obstacles, selon lui, est que la géologie demeure peu connue, et que certains jeunes préfèrent "se ruer sur ce qui est à la mode". "En ce moment, nous vivons à l'ère de l'intelligence artificielle. Pas besoin de courir étudier l'informatique ou les technologies numériques juste pour être en phase avec l'époque", affirme le géologue.

"Si tu es davantage passionné par les sciences naturelles, fonce. Car si tu fais bien les choses, il y aura une place pour toi."

– Elève brillant –

Né et élevé à Soweto, vaste township noir de Johannesburg, Tebogo Makhubela est le premier de sa famille à faire des études supérieures.

Sa mère, qui n'a jamais été scolarisée, travaillait comme vendeuse ambulante, tandis que son père est décédé lorsqu'il avait 10 ans, raconte-t-il.

Elève brillant, on l'a poussé à étudier l'ingénierie et à travailler dans l'industrie minière de l'or, très lucrative en Afrique du Sud.

Mais il a choisi une autre voie. "C'est la curiosité qui me guide, honnêtement. J'ai beaucoup de questions", plaisante-t-il.

Le géologue sud-africain Tebogo Makhubela dans la grotte de Rising Star en Afrique du Sud le 26 juin 2024 AFP

Une décennie après avoir fait le pari audacieux de renoncer à une carrière dans les mines pour suivre sa passion pour la géologie, M. Makhubela est fier de son parcours - dans un secteur qui est resté très blanc en Afrique du Sud.

"J'ai une carrière très épanouissante, florissante, qui me vaut même des récompenses internationales", se réjouit-il.

Il est même devenu un super-héros, apparaissant comme personnage dans une bande dessinée et une série d'animation sud-africaines destinées à éveiller les enfants aux merveilles de la science.