Un mort de la rougeole aux Etats-Unis, une première en près de dix ans

Un mineur non-vacciné est mort de la rougeole au Texas, ont annoncé mercredi les autorités locales. Il s'agit du premier décès enregistré aux Etats-Unis en près de dix ans, faisant craindre un retour en force de cette maladie très contagieuse et grave.

"L'enfant, en âge d'être scolarisé et n'étant pas vacciné, a été hospitalisé à Lubbock la semaine dernière et a été testé positif à la rougeole", a déclaré le ministère de la Santé texan dans un communiqué.

Il est mort "dans les dernières 24 heures", a fait savoir la municipalité de Lubbock mercredi matin.

Ce décès survient alors que plus de 130 cas ont été recensés depuis le début de l'année au Texas et au Nouveau-Mexique, et une poignée d'autres ailleurs dans le pays.

Interrogé sur le sujet lors d'une réunion gouvernementale, le nouveau ministre américain de la Santé, Robert Kennedy Jr, a déclaré que "deux personnes" étaient mortes, bien qu'aucune agence sanitaire n'ait pour l'instant confirmé ce second décès. Sollicité par l'AFP, le ministère texan n'a pas immédiatement répondu.

Tout en assurant suivre la situation, le ministre a assuré que la situation n'était pas "inhabituelle". "Nous avons des épidémies de rougeole chaque année".

Alors que la rougeole avait été déclarée éradiquée du pays en 2000 grâce à la vaccination, les contaminations sont en effet reparties à la hausse ces dernières années, à la faveur de la baisse des taux de vaccination enregistrée depuis la pandémie de Covid-19.

"Question de temps"

Une situation qui inquiète fortement les professionnels de santé, notamment du fait des positions antivaccins du nouveau ministre américain de la Santé.

Robert Kennedy Jr a assuré dans le passé à plusieurs reprises qu'il existait un lien entre le vaccin ROR (rougeole, oreillons et rubéole) et l'autisme, une théorie issue d'une étude truquée et maintes fois démentie.

Pour Amesh Adalja, spécialiste en maladies infectieuses à l'université de Johns Hopkins, "ce n'était qu'une question de temps" pour que les Etats-Unis n'enregistrent à nouveau des morts de la rougeole.

Ces décès devraient "nous rappeler qu'il y a une raison pour laquelle le vaccin a été mis au point et qu'il représente une réelle utilité pour les individus", insiste-t-il auprès de l'AFP.

Avant la mise au point de ce vaccin au début des années 1960, la maladie tuait des centaines d'enfants chaque année aux États-Unis, et continue de faire des dizaines de milliers de morts à travers le monde.

Le dernier décès lié à la rougeole enregistré aux États-Unis remonte à 2015, lorsqu'une femme de l'État de Washington est décédée d'une pneumonie causée par le virus. Elle était vaccinée mais était sous traitement immunosuppresseur.

Dérogations

Malgré ce risque, de plus en plus d'Américains décident de ne pas faire vacciner leurs enfants contre cette maladie, sur fond de défiance croissante à l'égard des autorités sanitaires.

La proportion d'enfants en maternelle vaccinés contre la rougeole - pourtant obligatoire - est ainsi passée de 95% en 2019 à moins de 93% en 2023 aux Etats-Unis, avec de fortes variations régionales.

Au Texas, deuxième Etat le plus peuplé du pays, comme dans de nombreux autres Etats américains, les parents peuvent invoquer par exemple une raison religieuse pour obtenir une dérogation.

"Vous pouvez simplement dire que vous n'êtes pas d'accord", expliquait récemment à l'AFP Terri Burke de l'association Immunization Partnership, promouvant la vaccination au Texas.

La plupart des cas de rougeole recensés au Texas cette année l'ont été dans un comté à la large population mennonite, communauté religieuse ultraconservatrice.

En 2024, 285 cas de rougeole ont été recensés dans le pays, selon les autorités fédérales, contre 59 en 2023. Un nombre élevé mais moindre que les 1.274 cas recensés en 2019 lors d'une épidémie au sein des communautés juives orthodoxes de New York et du New Jersey, non vaccinées.